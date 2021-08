Người Đà Nẵng ở yên trong nhà, hàng hóa sẽ được giao tận nơi

TP Đà Nẵng đã thành lập nhiều tổ phản ứng nhanh để mua lượng lực thực phẩm và hàng hóa giúp người dân trong những ngày "ai ở đâu thì ở yên đó".

Ngày 23/8, TP Đà Nẵng tiếp tục áp dụng gia hạn quy định "ai ở đâu thì ở yên đó" thêm 3 ngày để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Như vậy, đây là ngày thứ 8 người dân ở thành phố tiếp tục giãn cách xã hội.

Mang thực phẩm đến tận nhà cho dân

Trong một tuần áp dụng biện pháp mạnh, điều dễ nhận thấy ở Đà Nẵng là những con đường vốn sầm uất xưa kia thì nay vắng bóng người qua lại. Các con đường, ngõ hẻm, chỉ có bóng dáng lực lượng thi hành công vụ và những người cung ứng hàng hóa gấp rút vận chuyển đến tay người dân.

Thành viên tổ phòng, chống dịch Covid-19 có mặt kịp thời để giúp bà con mua lương thực thực phẩm trong những ngày không thể ra đường. Ảnh: Nguyên Vũ.

Ngay từ khi thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”, các phường, khu phố đã lập ra các tổ phản ứng nhanh với thành viên gồm cảnh sát khu vực, công chức phụ trách khu dân cư, dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng và thành viên các tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng...

Các tổ phản ứng nhanh phân chia thành viên túc trực tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng... ở các khu vực dân cư để sẵn sàng tiếp nhận thông tin và huy động lực lượng giúp người dân xử lý nhanh tình huống xảy ra như sự cố về điện, nước, vận chuyển bình gas, mua thuốc chữa bệnh...

Các tổ phản ứng nhanh cùng với thành viên tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng thường có mặt kịp thời để giúp bà con mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trong những ngày không thể ra đường.

Các tổ Covid-19 cộng đồng là đầu mối quan trọng để hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, đảm trách việc đi chợ giúp người dân. Mỗi hộ được phát 2 phiếu đăng ký hỗ trợ trong một tuần.

Cán bộ tổ dân phố giao hàng cứu trợ đến tận tay người dân. Ảnh: Nguyên Vũ.

Ngoài ra, trong những ngày thực hiện biện pháp “ai ở đâu ở yên đó” TP Đà Nẵng đã vận động được 30.000 suất quà gồm đầy đủ lương thực, thực phẩm trao đến tay cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, mất việc làm tạm thời. Những suất quà trên đã được tổ trưởng dân phố phát cho người dân.

Hàng hóa dồi dào

Từ khi bắt đầu triển khai quy định "ai ở đâu thì ở yên đó", Sở Công Thương Đà Nẵng đã yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, lương thực thực phẩm để cung ứng cho người dân.

Đến nay, Sở Công Thương đã công bố danh sách 14 siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi (siêu thị mini) có nhân viên giao nhận hàng hóa bằng xe máy (shipper). Đó là các đơn vị: Big C Đà Nẵng, Lotte Mart, Co.opmart Sơn Trà, Co.opmart Đà Nẵng, Mega Market Đà Nẵng, Công ty CP Intimex Đà Nẵng (chủ quản Danavi mart), Chi nhánh Vissan Đà Nẵng, Joly mart, Công ty CP chuỗi thực phẩm TH, Công ty CP Vựa Miền Trung (chủ quản Fumart), Tổng công ty TNHH thực phẩm Sáng Ngọc - Công ty TNHH MTV thực phẩm 5T MARKETS, chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+, Công ty TNHH MTV Nông trại An Phú (An Phú Farm), Vita Market.

Các siêu thị ở Đà Nẵng đã chuẩn bị đủ hàng hóa để cung ứng cho người dân. Ảnh: Nguyên Vũ.

Các siêu thị, chuỗi cửa hàng trên sẽ tiếp nhận hai loại đơn hàng, gồm đơn hàng mua chung của các phường, các tổ dân phố và đơn lẻ của khách hàng thông qua các ứng dụng đặt hàng, tin nhắn và điện thoại.

Hai loại đơn hàng này sẽ được giao tới người dân thông qua 788 shipper trong danh sách kèm theo Công văn số 2005/SCT-QLTM ngày 20/8 của Sở Công Thương.

Bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc siêu thị Big C Đà Nẵng, cho biết hiện lượng hàng hóa ở siêu thị rất dồi dào, đủ cung ứng cho người dân trên toàn thành phố. Ngày 23/8, với việc UBND TP Đà Nẵng cho phép đội ngũ shipper hoạt động trở lại khiến việc giao hàng cho dân được thuận lợi hơn.

Ngày 22/8, Ban Chỉ đạo phòngchống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết ghi nhận 183 ca dương tính với SARS-CoV-2 (82 ca cách ly tập trung, 54 người cách ly tạm thời tại nhà, 3 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 44 ca cộng đồng. Cộng dồn từ ngày 10/7 đến 14h ngày 22/8, Đà Nẵng ghi nhận 2.844 ca mắc Covid-19.