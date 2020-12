Người cung cấp phần mềm gian lận thu phí cho Út 'Trọc' khai gì?

Hiền khai người phụ trách tại Công ty Yên Khánh đã nói dối về mục đích sử dụng phần mềm, bị cáo không có chủ đích bán phần mềm để giảm doanh thu thu phí cao tốc.

Chiều 15/12, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ đấu thầu bán quyền thu phí tại cao tốc Trung Lương - TP.HCM.

Theo cáo trạng, sau khi tiếp nhận công tác thu phí, Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo các bị cáo thuộc Công ty Yên Khánh thuê Công ty Xuân Phi viết phần mềm để xâm nhập, can thiệp vào hệ thống quản lý doanh thu của Bộ GTVT.

Tại tòa, Giám đốc Công ty Xuân Phi Nguyễn Xuân Hiền cho rằng một số nội dung trong cáo trạng truy tố bị cáo không đúng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hiền. Ảnh: Duy Hiệu.

Bị cáo Hiền khai người phụ trách tại Công ty Yên Khánh đã nói dối về mục đích sử dụng phần mềm. "Bị cáo được Tô Phước Hùng liên hệ thuê viết phần mềm 3 lần. Lần thứ nhất để phục vụ đổi số seri cho vé. Lần thứ hai là phân tích số liệu từ bị cáo Trần Văn Miền cho nội bộ công ty. Lần ba là đặt hàng để dời số liệu máy chủ, bị cáo chỉ nhận công đoạn xóa số liệu", Hiền khai và cho biết không có chủ địch bán phần mềm để giảm doanh thu thu phí cao tốc.

"Bị cáo làm giám đốc mà nói không biết. Bị cáo phải biết đó trạm thu phí của Nhà nước", chủ tọa nhấn mạnh. Hiền nói bản thân làm kinh doanh, nhận yêu cầu cảm thấy làm được thì làm. Khi người phụ trách viết phần mềm hoàn thành xong có báo lại cho bị cáo nhưng bị cáo không biết mục đích vi phạm.

Bị cáo Trần Văn Miền (Phó giám đốc Công ty Yên Khánh, chi nhánh Long An) khai được giao quản lý trực tiếp trạm thu phí Chợ Đệm. Miền nói không thuê Công ty Xuân Phi viết phần mềm can thiệp thu phí mà do Tô Phước Hùng thuê rồi cài đặt. Bị cáo làm theo chỉ đạo của Hùng là sao chép dữ liệu thu phí rồi sau đó xóa đi.

Tuy không thuê Công ty Xuân Phi viết phần mềm nhưng Miền đã liên hệ để trả công cho Nguyễn Xuân Hiền 90 triệu.

Cáo trạng chỉ ra tổng doanh thu thực tế từ việc thu phí của 4 trạm trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ tháng 1/2014 đến hết tháng 12/2018 là hơn 3.266 tỷ đồng . Doanh thu đã bị các bị cáo điều chỉnh giảm còn 2.541 tỷ. Như vậy, hơn 725 tỷ đồng không đưa vào báo cáo tài chính bị Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt.