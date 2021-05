Người có 2.400 cuộc phỏng vấn với nghệ sĩ

Sau hàng loạt bê bối, rating của "Ellen DeGeneres Show" giảm sâu. Ngôi sao truyền hình quyết định dừng chương trình ăn khách nhất nhì nước Mỹ.

Sau 19 năm phát sóng, Ellen DeGeneres Show sẽ chính thức kết thúc vào năm 2022.

“Khi là người sáng tạo, chúng ta phải liên tục đặt bản thân trong thử thách. Chương trình này rất tuyệt vời, thú vị nhưng tôi không cảm thấy thử thách nữa”, DeGeneres nói với Hollywood Reporter.

Trước đó, theo New York Times, bạn đời của DeGeneres - nữ diễn viên Portia de Rossi - khuyến khích cô tiếp tục chương trình. Cuối cùng, DeGeneres ký thêm 3 mùa giải nữa. Sau khoảng 3.000 tập và 2.400 cuộc phỏng vấn người nổi tiếng, nữ MC nổi tiếng muốn kết thúc chương trình.

Ellen DeGeneres là show truyền hình mời được nhiều sao lớn, tạo tiếng vang ở Mỹ. Ảnh: Warner Bros..

Vì sao DeGeneres quyết định kết thúc chương trình ăn khách?

Quyết định dừng show được DeGeneres chốt từ vài năm trước. Cô bắt đầu chương trình trò chuyện năm 2003, sau khi sitcom thứ hai của cô - The Ellen Show - bị hủy năm 2002. Sau gần hai thập kỷ gắn bó với chương trình, nữ MC quyết định dừng show vì không thể sáng tạo thêm chương trình.

“Tôi từng muốn ngừng show từ mùa 16. Tuy nhiên, họ muốn ký thêm bốn năm nữa, cuối cùng đi đến quyết định tôi sẽ làm đến mùa 19. Việc ngừng show không hề đột ngột”, nữ ca sĩ nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Ellen cho biết mọi người đều xúc động, ôm nhau rướm nước mắt khi thực hiện xong tập thứ 3.000. Tuy nhiên, cô muốn thử nghiệm điều gì đó mới mẻ hơn trong tương lai.

Phóng viên của Hollywood Reporter cho rằng các cáo buộc khiến Ellen quyết định dừng show. Nói về điều này, nữ MC cho biết cô đau đớn vì những điều không tốt đẹp về mình.

Những bê bối khiến rating chương trình ăn khách nước Mỹ bị giảm sâu. Ảnh: USA Today.

“Điều đó tác động đến tôi rất nhiều. Nói không buồn, không bị ảnh hưởng là nói dối”, DeGeneres nói.

Trên thực tế, Ellen từ lâu đối mặt với những cáo buộc, bao gồm hành vi bắt nạt, quấy rối nhân viên trong hậu trường. Trong báo cáo được đăng trên BuzzFeed hồi tháng 7/2020, 10 nhân viên cũ và một nhân viên hiện tại lên tiếng tố cáo Ellen DeGeneres.

“Sự vui vẻ chỉ xảy ra khi máy quay bật. Mọi thứ sẽ khác đi khi quay xong. Cô ấy tạo ra môi trường làm việc độc hại”, các nhân viên nói với BuzzFeed.

Trong bài báo tiếp theo, 36 cựu nhân viên ẩn danh tố nhà sản xuất chương trình Ellen DeGeneres Show có hành vi quấy rối tình dục, hành hung nhân viên. Cuối cùng, Warner Bros. sa thải ba nhà sản xuất cấp cao. DeGeneres chính thức xin lỗi các nhân viên.

Chia sẻ với Hollywood Reporter, DeGenes cho biết các cáo buộc tác động đến cô, nhưng không phải là nguyên nhân chính khiến cô dừng show.

Ngoài ra, trong xu thế chất lượng truyền hình xuống cấp, rating của Ellen DeGeneres Show nhiều năm nay giảm mạnh. Theo The New York Times, sau khi Warner Bros. sa thải ba nhà sản xuất hàng đầu, chương trình mất hơn 1 triệu khán giả.

Theo Nielsen, chương trình giảm từ 2,6 triệu người xem xuống chỉ còn 1,5 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Rating giảm sâu khiến chương trình thua các đối thủ như Dr. Phil (2,5 triệu) và Live: With Kelly and Ryan (2,7 triệu).

Doanh thu quảng cáo của Ellen DeGeneres cũng dần xuống dốc. Theo công ty nghiên cứu Kantar, từ tháng 9 đến tháng 1 của mùa giải 2019-20, chương trình thu được 131 triệu USD từ các nhà quảng cáo. Con số đó đã giảm xuống còn 105 triệu USD trong cùng kỳ giai đoạn 2020-21, giảm khoảng 20%.

Sự chấm dứt của kỷ nguyên Ellen DeGeneres

Theo Hollywood Reporter, anh trai cô - giám đốc điều hành tại Warner Bros. - thúc đẩy nữ theo đuổi chương trình. Mike Darnell - chủ tịch Unscripted & Alternative Television của Warner Bros. cũng mong MC nổi tiếng xem xét lại quyết định thay đổi.

Darnell gọi show truyền hình là “hiện tượng toàn nước Mỹ”, thành danh suốt gần hai thập kỷ và là điểm đến hàng đầu của các ngôi sao và khán giả.

“Dù có chuyện gì xảy ra, Ellen đã và đang là một phần không thể xóa nhòa của truyền hình Mỹ. Mọi điều tốt đẹp rồi sẽ kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Chương trình mang đến cho hàng triệu khán giả sự hài hước, vui vẻ, thoải mái suốt 18 năm qua, Darnell khẳng định với Hollywood Reporter.

Trước đây, Ellen DeGeneres Show phải gặp nhiều khó khăn khi ra mắt. Song, sau thời gian phát sóng, chương trình dần ghi dấu ấn với khán giả. Không chỉ mang lại những màn trò chuyện với khán giả, chương trình còn quyên góp khoảng 70 triệu USD từ thiện, 300 triệu USD quà tặng cho khán giả.

Valerie Staab - chủ tịch của NBC Universal - lại khẳng định Ellen DeGeneres Show là chương trình mang tính biểu tượng của Mỹ. Nữ MC là người dẫn chương trình tiên phong, có một không hai.

Kỷ nguyên DeGeneres sẽ kết thúc? Ảnh: NBC.

Time cho rằng việc Ellen DeGeneres hủy show đồng nghĩa với sự kết thúc của một kỷ nguyên. Bởi, chương trình từng là hiện tượng của nước Mỹ, tiếng vang không thua gì The Oprah Winfrey Show.

Theo Forbes, DeGeneres kiếm được 84 triệu USD /năm nhờ vào thành công của chương trình. Cô cũng nhận được Giải thưởng Mark Twain của Trung tâm Kennedy năm 2015, Huân chương Tự do của Tổng thống dưới thời Barack Obama vào năm 2016.

The Ellen DeGeneres Show giành được tổng cộng 61 giải Daytime Emmy. Chương trình phá vỡ kỷ lục của show ban ngày do Oprah Winfrey sản xuất.

Cô cũng 15 lần giành giải Người dẫn chương trình ban ngày được yêu thích nhất của People’s Choice Awards, đưa cô trở thành MC giữ kỷ lục nhận giải này nhiều nhất.

“Chương trình từng là điểm đến hàng đầu của các ngôi sao và là hiện tượng truyền hình thành danh suốt hai thập kỷ. Thật khó khăn để có được điều đó”, Mike Darnell - chủ tịch Unscripted & Alternative Television của Warner Bros. - tiếc nuối về sự kết thúc của chương trình.