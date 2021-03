Người chồng Trung Quốc nhiều lần bị vợ bạo hành

Sau khi bị vợ dùng dao đâm vào đầu suýt chết, anh Zhao (28 tuổi, Trung Quốc) đã nộp đơn ly hôn và xin tòa án cấp lệnh bảo vệ.

Theo Sohu, người đàn ông tên là Zhao (28 tuổi, Trùng Khánh, Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu do bị vợ dùng dao chém vào đầu hồi tháng 2/2021.

Người này kể đây không phải là lần đầu tiên anh bị vợ đánh trọng thương. Trước đó, anh từng suýt mất mạng khi bị vợ đâm vào ngực. Trong một lần khác, Zhao bị vợ dùng chai bia đập vào vai, mất nhiều máu. Thậm chí, trong hầu hết cuộc cãi vã, người vợ thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết.

Bất chấp những lần bị vợ đánh, người chồng vẫn bỏ qua. Sau lần bị đâm gần đây nhất, Zhao mới can đảm nộp đơn xin ly hôn và lệnh bảo vệ từ tòa án.

Trong nhiều trường hợp, đàn ông cũng trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Ảnh minh họa.

Nhận được đơn đề nghị, cùng các bằng chứng liên quan, tòa án nhân dân thành phố Trùng Khánh đã cấp lệnh bảo vệ cho người chồng và nhanh chóng giải quyết vụ ly hôn. Người đại diện của cơ quan pháp luật cho rằng việc sống chung thực sự gây nguy hiểm cho tính mạng người chồng.

Trước đó, vào năm 2016, ông Trương ở Bắc Kinh đến tòa án khởi tố và xin ly hôn vì không chịu nổi bạo hành thân thể từ phía người vợ. Sau khi điều tra xem xét, ngày 3/12/2016, tòa án đã ra quyết định cấm mọi hành vi bạo lực và quấy rối của vợ đối với ông.

Tòa án cho rằng việc ông Trương xin được bảo hộ phù hợp với quy định về điều kiện xin được bảo hộ trong Luật chống bạo lực gia đình. Đây là trường hợp đầu tiên tòa án thành phố Bắc Kinh áp dụng lệnh bảo vệ đối với một đương sự là đàn ông.

Tại An Huy, tháng 8/2016, các nhân viên tòa án, cùng cảnh sát Dĩnh Nam cấp lệnh bảo hộ thân thể theo yêu cầu của một người chồng. Do vấn đề kinh tế, hai vợ chồng ông Khương và bà Trịnh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Do tuổi cao và yếu hơn, ông Khương thường bị vợ đánh đập.

Theo dữ liệu năm 2018, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc và Liên đoàn phụ nữ toàn Trung Quốc công bố 19,9% nam giới và 22,9% nữ giới chịu cảnh bạo lực gia đình. Điều này đồng nghĩa với việc gần 1/2 số nạn nhân chịu cảnh bạo lực gia đình ở Trung Quốc là nam giới.

Luật sư Dương Thiệu Cương, một người tham gia nhiều vụ án về bạo lực gia đình, cho biết nói đến bạo lực gia đình, người ta thường nghĩ đến những người bị hại là phụ nữ và trẻ em.

Tuy nhiên, trên thực tế, đàn ông cũng trở thành nạn nhân của vấn nạn này. Phần lớn, người chồng phải chịu cảnh bạo lực về tinh thần như khinh rẻ, nhục mạ.

Khi phụ nữ bị bạo hành, họ thường tìm kiếm sự bảo vệ ở bạn bè, người thân hoặc trình báo chính quyền, cơ quan pháp luật. Đối với đàn ông, khi bị bạo hành, họ thường nhẫn nhịn hoặc giải quyết bằng cách ly hôn. Phái mạnh rất ít khi chọn cách tố hay nhờ sự giúp đờ từ người khác.