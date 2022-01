Người chồng trong bộ ảnh 'cô dâu trọc đầu' đã qua đời

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi, anh Davis John Robert qua đời tại Canada, hoàn thành tâm nguyện đón Giáng sinh cuối cùng bên gia đình.

Chia sẻ với Zing, chị Dạ Thảo cho biết chồng chị, anh Davis John Robert, đã qua đời ngày 4/1 ở tuổi 74.

"Vì các con riêng của anh tại quê nhà đều đã trưởng thành, anh không để lại di nguyện gì nhiều ngoài việc mong muốn được rải tro cốt xuống một dòng sông ở Canada. Anh cũng dặn tôi sau này nếu tìm được người tốt thì hãy đi bước nữa", chị kể.

Sau khi chồng qua đời, chị Thảo dự định trở về Việt Nam thay vì ở lại Canada.

Những ngày cuối đời

Anh Davis phát hiện mắc ung thư phổi vào giữa năm 2020, sau một lần lên cơn đau vào nửa đêm. Suốt gần 2 năm chống chọi với căn bệnh, anh luôn có người vợ Việt ở bên chăm sóc, tự tay lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ.

Dù trải qua phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị, phép màu không xảy đến, bệnh tình của anh liên tục trở nặng. Cuối năm 2021, ung thư đã di căn vào xương, thời gian còn lại chỉ đếm từng ngày.

"Tôi và con riêng của anh không muốn anh qua đời nơi đất khách, anh cũng có tâm nguyện được đón Giáng sinh cuối cùng bên người thân. Vì vậy, chúng tôi gấp rút làm visa đưa anh về", chị Thảo kể.

Chị Thảo luôn ở bên chồng trong quãng thời gian anh chống chọi với bệnh tật.

Đến Canada đúng sáng 24/12, Davis được 4 người con đón đợi. Về nhà, con dâu đã chuẩn bị những món ăn truyền thống ngày Giáng sinh, mọi thành viên quây quần cùng đón ngày lễ lớn. Gắng gượng đến ngày 26/12, anh Davis nhập viện trở lại rồi ra đi tại bệnh viện.

"Những lời cuối, anh liên tục cảm ơn rồi xin lỗi tôi vì đã để tôi lại một mình: 'Thank honey, i love you so much' (Tạm dịch: Cảm ơn em yêu, anh yêu em rất nhiều). Thực sự đến giờ, tôi vẫn không muốn tin rằng anh đã ra đi".

Chuyện tình đặc biệt

Chị Dạ Thảo (sinh năm 1985, Khánh Hòa) quen anh Davis (sinh năm 1948, quốc tịch Mỹ, từng sống nhiều năm ở Canada) vào năm 2016.

Khi đó, Davis đã nghỉ hưu, đến sống ở Việt Nam được 2 năm còn chị Thảo là quản lý quán bar. Cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

Sau thời gian trò chuyện, hai người tìm thấy nhiều điểm chung mặc khoảng cách tuổi tác và bất đồng ngôn ngữ, văn hóa. Sau hai tháng làm quen, người đàn ông Mỹ ngỏ lời yêu nhưng chị Thảo không dám nhận lời vì sợ bị đàm tiếu, ảnh hưởng đến mẹ già và hai con nhỏ.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 20/10/2020.

Có lần, chị bỏ lên Đà Lạt làm việc, trốn tránh Davis và cả áp lực. Người đàn ông Mỹ nhiều lần tìm đến bày tỏ tấm lòng nhưng đều bị chị từ chối. Quá buồn lòng, anh trở về Canada gần một năm nhưng vẫn giữ liên lạc, chờ đợi cái gật đầu từ chị.

Cuối năm 2019, Davis trở lại Việt Nam khi nghe tin chị Thảo về Khánh Hòa lo liệu việc gia đình. Anh giúp chăm sóc hai con riêng của chị, liên tục thể hiện sự chân thành. Lần này, chị Thảo mặc kệ mọi thứ tiêu cực xung quanh, đón nhận hạnh phúc mới.

Khi Davis mắc ung thư, để cổ vũ tinh thần và xem như tặng anh một món quà, chị Thảo ngỏ lời cầu hôn ngay trước đợt hóa trị đầu tiên. Đến ngày 20/10/2020, hai người chính thức đăng ký kết hôn.

Bộ ảnh cưới của hai vợ chồng từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Đến khi tóc Davis rụng dần, người phụ nữ sinh năm 1985 quyết định cạo trọc đầu rồi cùng chồng thực hiện bộ ảnh cưới độc đáo tại Hội An, Quảng Nam để ghi lại kỷ niệm. Bộ ảnh cưới "cô dâu trọc đầu" từng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

"Tôi còn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên của anh khi thấy tôi trở về nhà với mái đầu trọc lốc. Anh hét lớn: 'Trời ơi, em điên rồi', còn tôi chỉ mỉm cười, tôi không muốn anh cảm thấy bơ vơ trên con đường đương đầu với bệnh tật".

Cuối cùng, sự cứu chữa của bác sĩ và tình yêu của chị Thảo cũng không thể giữ Davis ở lại. Từ ngày chồng qua đời, chị thường phải dùng đến thuốc ngủ để có thể chợp mắt.

"Tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định lấy anh. Dù có chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn anh bởi anh là người đàn ông rất tuyệt vời. Đời này, tôi cũng không cần giải thích thêm cho những người có suy nghĩ sai về mình nữa. Tôi hạnh phúc khi đã có thể cùng anh trải qua những ngày tháng bên nhau, ngắn ngủi nhưng đong đầy tình yêu".