Người chơi 'săn' Jackpot gần 70 tỷ đồng dịp vía Thần Tài

Không chỉ vàng, ngoại tệ hay chứng khoán, vé số Vietlott cũng là kênh cầu may được ưa chuộng ngày vía Thần Tài.

Dù nhiều người rời quê lên phố thị bắt đầu công việc, họ vẫn quan niệm "hết 3 ngày Tết còn 7 ngày xuân". Quan điểm này giúp không khí Tết kéo dài thêm đến mùng 10 tháng Giêng - ngày vía Thần Tài và mọi người nhộn nhịp mua vàng cầu may.

Người dân nhộn nhịp mua vàng sát ngày vía Thần Tài. Ảnh: Ngọc Phạm.

Nhu cầu mua vàng trong ngày vía Thần Tài lớn khiến giá có xu hướng tăng. Nhiều nhà đầu tư chấp nhận mua bởi quan niệm lời hay lỗ không quan trọng, mục đích chính để tìm kiếm may mắn. Bên cạnh vàng, không ít người tìm đến kênh khác như chứng khoán bằng việc bán ra cổ phiếu tăng giá để lấy lộc đầu năm. Nhiều người chọn nắm bắt cơ hội trúng Jackpot lớn của xổ số Vietlott.

Trong đó, Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 đang có trị giá hơn 67 tỷ đồng và dự kiến vượt 70 tỷ đồng sau kỳ quay 00543 vào 20/2. Hoặc Jackpot 2 vừa trở về mốc khởi điểm 3 tỷ đồng sau khi có người trúng hơn 6 tỷ đồng ngày 6/2 và hơn 4 tỷ đồng ngày 18/2.

Jackpot hút người “săn” dịp vía Thần Tài. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, sản phẩm Mega 6/45 có Jackpot trị giá hơn 20 tỷ đồng đang chờ người chơi. Những ngày đầu năm, 4 người trúng Jackpot - Mega 6/45 lần lượt vào ngày 1/1 (hơn 100 tỷ đồng ), 13/1 (gần 19,8 tỷ đồng ), 15/1 (gần 13,3 tỷ đồng ) và 3/2 (hơn 24,8 tỷ đồng ).

Sản phẩm Mega 6/45 mở thưởng vào 18h các ngày thứ tư, sáu và chủ nhật hàng tuần. Power 6/55 mở thưởng vào 18h các ngày thứ ba, năm và bảy hàng tuần. Như vậy, ngày vía Thần Tài tới rơi vào chủ là kỳ quay 00706 của Mega 6/45.

Vé số Vietlott trở thành một trong những kênh cầu may.

Nếu muốn tìm kiếm may mắn từ xổ số Vietlott, người chơi bỏ ra 10.000 đồng/bộ số. Ngoài Jackpot, những giải phụ đến 40 triệu đồng/bộ số trúng thưởng là lộc lớn đầu năm. Hiện tại, hơn 5.000 điểm bán vé số Vietlott phủ khắp 62/63 tỉnh, thành Việt Nam đều sẵn sàng bán ra những tấm vé dự thưởng. Người chơi muốn thử vận may online có thể mua vé Mega 6/45 và Power 6/55 qua kênh SMS do Vietlott hợp tác cùng các nhà mạng MobiFone, VinaPhone, Viettel triển khai.