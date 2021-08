Người chờ tiêm vaccine tại Philippines được cho xem ‘World War Z’

Tại một điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Philippines, những người chờ đến lượt đã được chiếu cho xem bộ phim “World War Z”.

LadBible đưa tin mới đây, người dùng Twitter Hotgirlzizek đã chia sẻ bức ảnh chụp tại phòng chờ một điểm tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 ở Philippines. Trong ảnh, màn hình lớn tại hội trường nơi những người chưa đến lượt tiêm ngồi chờ đang chiếu bộ phim thảm họa xác sống World War Z.

Hình ảnh tại điểm tiêm chủng được chia sẻ trên Twitter. Ảnh: Hotgirlzizek.

Phần mô tả đi kèm bức ảnh viết: “Chị của bạn tôi đang ngồi chờ tiêm vaccine đã chụp lại cảnh này. Ban tổ chức đã chiếu phim để những người đang ngồi chờ có cái giết thời gian. Tuy nhiên bộ phim họ lựa chọn thực sự gây băn khoăn…”

Sau ba ngày đăng tải, bức ảnh đã thu hút 193.200 lượt thích và 43.700 lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều người nhận xét đây là ý tưởng khuyến khích tiêm chủng vừa độc đáo vừa kỳ quặc.

“Nếu muốn toàn mạng, hãy tiêm vaccine”, một tài khoản viết. Người dùng khác bình luận hài hước: “Đây có phải video khuyến khích tiêm chủng trá hình không vậy?”.

World War Z ra mắt năm 2013, xoay quanh cuộc chiến sinh tồn giữa con người và đại dịch virus biến người ta thành xác sống ăn thịt đồng loại. Nhân vật chính trong phim, một cựu nhân viên Liên Hợp Quốc (Brad Pitt), đã đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm phương thuốc ngăn chặn thứ dịch bệnh sắp đẩy loài người đến bờ vực tuyệt chủng.

Phim do Marc Forster đạo diễn. Kịch bản phim được J. Michael Straczynski và Matthew Michael Carnahan chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết World War Z: An Oral History of the Zombie War của tiểu thuyết gia Mỹ Max Brooks xuất bản năm 2006.