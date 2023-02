Người chiến thắng ở FIFA The Best dễ gây tranh cãi

Nếu Lionel Messi giành danh hiệu FIFA The Best 2022, đó có thể là bất công đối với Karim Benzema, người cũng trải qua một năm 2022 cực kỳ thành công.

Vẫn biết mọi so sánh giữa giải Quả bóng vàng Việt Nam và giải FIFA The Best luôn có sự khập khiễng. Song, nếu chúng ta nhìn vào cuộc đua song mã giữa hai đối thủ Lionel Messi - Karim Benzema và Nguyễn Tiến Linh - Nguyễn Văn Quyết ở hai giải thưởng, có ít nhiều sự tương đồng.

Benzema và Tiến Linh đều xứng đáng

Tiến Linh bỏ về sớm khi lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 còn chưa kết thúc. Anh thậm chí không cầm giải thưởng Quả bóng bạc của mình, đi một mạch ra khỏi phòng và không dừng lại để chụp hình cùng khán giả hay gia đình như những lần dự trước. Chân sút của CLB Bình Dương bộc lộ rõ sự thất vọng.

Tiến Linh có một năm 2022 thành công ở cấp độ các đội tuyển Việt Nam, khi gây ấn tượng tại AFF Cup và SEA Games. Thế nhưng, anh vẫn phải nhường danh hiệu cá nhân cao quý cho đàn anh Văn Quyết, người vô địch V. League 2022.

Benzema, Messi và Mbappe là ba ứng viên cuối cùng cho giải FIFA The Best 2022.

Vấn đề với Benzema ở giải FIFA The Best cũng tương tự. Chỉ khác Tiến Linh, tiền đạo của Real Madrid bùng nổ trong màu áo CLB với chức vô địch Champions League và La Liga. Xét về màn trình diễn cá nhân ở cấp CLB trong năm 2022, không có cầu thủ nào trên thế giới, kể cả Messi lẫn Mbappe so sánh được với Benzema.

Thế nhưng, truyền thông thế giới tin rằng Messi nhiều khả năng nhận giải thưởng cao nhất. Mundo Deportivo tiết lộ FIFA sẽ trao giải thưởng cá nhân cao quý nhất cho siêu sao người Argentina, khi số phiếu bầu của anh vượt qua hai ứng viên cuối cùng khác là Benzema và Mbappe.

Cần nhớ rằng ở giải Quả bóng vàng 2022 (Ballon d’Or), Leo thậm chí còn không có tên trong danh sách 30 cái tên được đề cử. Sự khác biệt giữa Quả bóng vàng và FIFA The Best trong năm 2022 đó là mốc thời gian xác định màn trình diễn của cầu thủ.

Ban tổ chức Ballon d’Or tính mốc từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022, tức là trọn vẹn trong mùa giải 2021/22. Trong khi đó, giải thưởng của FIFA được tính trong một năm dương lịch 2022. Tất nhiên, về cơ bản, cả hai giải thưởng vẫn chủ yếu dựa trên màn trình diễn của cầu thủ trong năm 2022. Nếu Messi có hai tháng cuối năm chơi xuất sắc tại World Cup trên đất Qatar, thì Benzema cũng có 6 tháng đầu năm chơi ấn tượng ở Champions League và La Liga.

Nếu Messi được vinh danh, tại sao Benzema lại không? Việc Messi không có tên trong danh sách 30 cái tên được đề cử Quả bóng vàng 2022 cho thấy phong độ tệ của cầu thủ ở PSG trong nửa đầu năm. Nếu Leo được trao giải The Best chỉ vì màn trình diễn tại World Cup 2022, điều đó thật sự không công bằng với Benzema, thậm chí cả Mbappe.

Tuy nhiên, giải thưởng của FIFA có những đặc thù riêng biệt và tạo ra lợi thế lớn cho Messi so với Benzema hay Mbappe, hai ứng viên còn lại. Mốc thời gian xác định màn trình diễn của cầu thủ là một vấn đề, những người trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn ở giải thưởng cũng mang đến lợi thế cho Leo.

Cách thức bầu chọn có lợi cho Messi

Ở giải Quả bóng vàng của France Football, chỉ có những nhà báo từ các nền bóng đá thuộc top 100 bảng xếp hạng ĐTQG nam của FIFA mới có thể bỏ phiếu. Danh sách 30 ứng viên sơ bộ cho Ballon d’Or 2022 cũng không còn do France Football và L'Equipe lập ra như trước. Didier Drogba, đại sứ của Quả bóng vàng, cùng với nhóm chuyên gia được đề cử sẽ đưa ra danh sách sơ bộ vào tháng 9/2022.

Trong năm 2022, Messi chỉ chơi hay ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Ở giải The Best, FIFA phân bổ đều số phiếu bầu cho bốn nhóm giám khảo (mỗi nhóm 25%) gồm: người hâm mộ, 300 nhà báo, huấn luyện viên và thủ quân của tất cả các đội tuyển quốc gia thành viên FIFA. Nói cách khác, ban giám khảo của The Best mang tính đại chúng hơn nhiều so với những người quyết định lá phiếu Ballon d’Or.

Chính vì thế, việc Messi được ưu ái hơn Benzema hay Mbappe là điều dễ hiểu. Hào quang từ chức vô địch World Cup 2022 của siêu sao người Argentina đủ sức lấn át hai ngôi sao bóng đá Pháp, nhất là khi giải đấu vừa kết thúc không lâu.

Nếu các nhà báo muốn lựa chọn Benzema, họ cũng chỉ chiếm 1/4 số phiếu bầu, tương đương quyết định của người hâm mộ. HLV và thủ quân các ĐTQG thành viên FIFA cũng thường xuyên bỏ phiếu theo cảm tính. Chính vì thế, nếu Messi giành giải FIFA The Best 2022, đó không phải là vì anh xứng đáng hơn hẳn Benzema. Cách thức bầu chọn của giải thưởng này mới là thứ quyết định tất cả.

