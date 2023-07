Người châu Âu tận dụng kỳ nghỉ phép để đi du lịch

Khác với Mỹ, người lao động tại châu Âu được đảm bảo chế độ nghỉ phép có lương tương đối hậu hĩnh. Vì vậy, họ dành kỳ nghỉ cho những chuyến du lịch đáng nhớ bên gia đình.

Trong kỳ nghỉ phép, một số người châu Âu thích ở nhà trong khi nhiều người khác đam mê khám phá vùng đất mới. Ảnh: Conde Nast Traveler.

Theo EurDev, các quốc gia châu Âu nhìn chung cung cấp mức lương tối thiểu khá hào phóng trong thời gian nhân viên nghỉ phép.

Ví dụ, ở Đức, người lao động được hưởng tối thiểu 20 ngày nghỉ có lương mỗi năm, tương tự với Hà Lan, Hy Lạp và Ireland. Con số này ở Bồ Đào Nha là ít nhất 22 ngày, tại Đan Mạch và Na Uy là tối thiểu 25 ngày, trong khi những người sống ở Estonia nghỉ tới 28 ngày.

Với ưu đãi về mức lương và số ngày nghỉ phép, người châu Âu hẳn sẽ lên nhiều kế hoạch du lịch cùng gia đình và người thân. Tờ Travel + Leisure phỏng vấn 6 người đến từ 6 quốc gia khác nhau của lục địa già để xem họ đi đâu trong kỳ nghỉ của mình.

Không cần đi xa

André Casado (CEO, Bồ Đào Nha) có một con gái 2 tuổi, vì vậy, anh thích đi du lịch ngắn ngày cùng gia đình. Trung bình mỗi năm, gia đình anh xê dịch 4 lần, mỗi lần kéo dài 3-5 ngày.

Điểm đến phổ biến của gia đình Casado là những nơi cách nhà không quá 3 giờ lái xe từ thủ đô Lisbon, nơi họ sinh sống. Ảnh: André Casado.

"Tôi yêu những vùng đất nhỏ nhắn, yên bình và có ẩm thực địa phương đặc sắc như Quinta de São Bernardo ở phía bắc, Pateo dos Solares ở vùng Alentejo, và Quinta do Freixo của vùng Algarve", vị CEO chia sẻ.

Tháng 8 năm ngoái, gia đình Casado ở lại ngôi nhà của họ tại Ericeira (Lisbon, Bồ Đào Nha) trong 2 tuần để tận hưởng biển xanh, cát vàng.

Đi biển hết tháng 8

Georgi Zhekov (nhân viên tín dụng, Bulgaria) thường dành tháng 8 để ở bên gia đình trên bờ Biển Đen của Bulgaria.

Gia đình anh yêu thích những dải cát vàng óng bên cạnh làn nước trong xanh, nhâm nhi loại cocktail nổi tiếng được làm từ rượu mùi bạc hà, nước tăng lực và đá.

Chưa hết, đó còn là thời gian quý giá để vợ chồng Zhekov chơi với con gái, cùng nhau xây lâu đài, ngủ dưới ô và bơi lội.

''Tối đến, chúng tôi dạo bước ở công viên, sau đó ra cảng, thưởng thức cá và salad, uống bia, tận hưởng đêm trăng ấm áp".

Lang thang ở quần đảo Canary

Tương tự Zhekov, Patricia Palacios (nhà phát triển web, Tây Ban Nha) cũng thích dành thời gian nghỉ phép của mình ở biển.

Một trong những điểm đến yêu thích của anh là quần đảo Canary (Tây Ban Nha). Tất nhiên, anh không phải người châu Âu duy nhất có suy nghĩ này. Bởi lẽ, Canary đón hơn 15 triệu du khách mỗi năm.

Canary có mùa đông ôn hòa, mùa hè ấm áp, khiến nó trở thành nơi tuyệt vời cho du khách ghé thăm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Ngoài ra, quần đảo còn là một trong những nơi lý tưởng nhất ở châu Âu dành cho dân lướt sóng và đam mê đi bộ đường dài.

Tránh xa nơi đông đúc

Là ông chủ của một đại lý du lịch ở Croatia, Alexandra Schmidt khó có thể đi nghỉ mát cùng gia đình vào mùa cao điểm.

Vì đặc thù công việc, Schmidt và gia đình thường dạo quanh châu Âu vào tháng 3, tháng 4 hoặc cuối tháng 10. Ảnh: Alexandra Schmidt.

''Kiểu du lịch 'trái vụ' này đưa chúng tôi đến thăm thành phố Porto và thung lũng Douro (Bồ Đào Nha) trong 5 ngày. Chúng tôi cũng vừa trở về từ một kỳ nghỉ dài ở Salerno (Italy), nơi gia đình tiếp tục khởi hành để khám phá đảo Capri và biển Amalfi", Schmidt cho biết.

Chia sẻ về kế hoạch du lịch sắp tới, anh nói rằng muốn đi cùng gia đình vào cuối tuần đến nơi yên tĩnh như đảo Mljet hoặc Lastovo (Croatia), sau khi hoàn tất những chuyến du lịch của khách hàng.

"Tôi có 3 loại kỳ nghỉ"

Cùng chung sở thích đi du lịch ''trái mùa'', Tim Gunstone (CEO, Anh) nói rằng đây là một trong 3 loại kỳ nghỉ của gia đình anh, nơi anh dành thời gian để khám phá ẩm thực và nhiều nền văn hóa châu Âu ấn tượng.

Tiếp theo, anh chọn nghỉ mát tại quê nhà Devon, một quận tươi đẹp với nhiều cánh đồng hoang dã và bãi biển đẹp mê hồn.

"Tôi lướt sóng ở đây hàng thập kỷ, thế mà vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên và thích thú", vị giám đốc nói trong hào hứng.

Cứ vài năm, gia đình Gunstone lại khởi hành đến New Zealand xa xôi vì vợ anh là người ở đó. Với người đàn ông Anh, New Zealand không chỉ là nhà, đó còn là nơi của núi non hùng vĩ, lướt sóng thỏa thích và hải sản tươi ngon.

Đi thật nhiều

Nếu Gunstone phân chia kỳ nghỉ của mình theo điểm đến, Jessica van Dop DeJesus (nhà văn tự do, Bỉ) lại nghỉ mát tùy vào thời điểm trong năm. Cụ thể, anh linh hoạt xuất phát trong dịp lễ Phục sinh (ở Brussels, trường học nghỉ 2 tuần), mùa hè và Giáng sinh.

"Chúng tôi muốn thực hiện các chuyến đi bằng đường bộ đến miền Bắc Hà Lan hoặc Rừng Đen (Đức), tiếp đó là bay đến những nơi xa hơn như Na Uy hoặc Sicily (Italy)", anh nói.

Nhà văn tự do tại Bỉ mong muốn đưa vợ và con đến nhiều nơi khi có thời gian. Ảnh: Jessica van Dop DeJesus.

Năm ngoái, anh và gia đình dành 14 ngày nghỉ lễ Phục sinh để ghé thăm Na Uy, nơi cả nhà cùng đi bộ và thưởng thức cá hồi. Sau đó, họ thuê ôtô điện để khám phá thành phố Ålesund và đi phà đến tham quan nhiều vịnh hẹp ở miền Tây Na Uy.

"Đôi khi, chúng tôi muốn đi về phía bắc trong ngày lễ để hòa mình vào thiên nhiên và không gian yên tĩnh. Bởi lẽ, nhiều người ở Bỉ sẽ đổ xô về phía nam đến Italy và Tây Ban Nha thời điểm này".