Người châu Á làm gì vào giao thừa?

Ngày 30 Tết, các nước châu Á đón Tết Nguyên đán như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc... đều có những hoạt động truyền thống để tiễn năm cũ, đón năm mới.

New Year's Eve /ˌnjuːˌjɪəz ˈiːv/ (danh từ): Giao thừa

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa New Year's Eve là ngày cuối cùng của năm, đặc biệt vào buổi tối trong ngày đó, mọi người sẽ cùng nhau ăn mừng để tiễn năm cũ, đón năm mới.

Với các nước đón năm mới theo lịch dương, New Year's Eve là ngày 31/12 dương lịch. Trong khi đó, New Year's Eve của các nước đón năm mới theo lịch âm là ngày 30/12 âm lịch. Tại Việt Nam, đêm cuối cùng của năm cũ còn được gọi là trừ tịch - thời điểm để xóa bỏ cái cũ, cái xấu để chào đón những điều tốt đẹp.

Với người châu Á, giao thừa là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần và thực hiện những hoạt động truyền thống nhằm tiễn năm cũ, đón năm mới. Ví dụ ở Việt Nam, các gia đình sẽ ăn bữa cơm tất niên, chuẩn bị mâm cúng giao thừa, sau đó đốt vàng mã cho tổ tiên.

Tại Trung Quốc, các gia đình sẽ cùng nhau làm sủi cảo từ chiều 30 để ăn vào đêm giao thừa. Sủi cảo có hình giống nén bạc thời xưa nên tượng trưng cho may mắn, tài lộc. Nhiều gia đình còn nhét đồng xu vào sủi cảo, những ai ăn được miếng sủi cảo có đồng xu sẽ được cho là gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Trước khi năm mới đến, người Hàn Quốc sẽ dọn dẹp nhà cửa, sau đó tắm nước nóng để gột rửa những điều không may mắn trong năm cũ. Đêm giao thừa, các gia đình sẽ đốt một thanh tre nhỏ. Họ quan niệm tiếng nổ tí tách khi đốt tre sẽ có công dụng xua đuổi ma quỷ.

Tại Mông Cổ, giao thừa được gọi là bituun (nghĩa là ngày không trăng). Vào buổi tối cuối cùng của năm, người Mông Cổ sẽ chuẩn bị mâm cỗ, bao gồm thịt cừu, tsagaalga, bánh quy truyền thống, kẹo và các món ăn làm từ sữa. Khi trời tối, các thành viên trong gia đình quây quần bên bàn ăn, cùng trò chuyện, chơi nhạc...

Ứng dụng của New Year's Eve trong tiếng Anh:

- On New Year's Eve, families gather together at their parents or grandparents and feast until they are full so that they can live abundantly in the coming year.

Dịch: Vào đêm giao thừa, các gia đình sẽ quây quần bên cha mẹ, ông bà và tổ chức tiệc cho đến khi ăn no, như vậy họ sẽ có cuộc sống sung túc, dồi dào trong năm tới.