‘Người cha quốc dân’ Song Jae Ho qua đời

Nam diễn viên kỳ cựu Song Jae Ho qua đời vào ngày 7/11. Ông được nhiều khán giả Hàn Quốc yêu mến gọi là "người cha quốc dân".

Ngày 8/11, trang Sports Seoul đưa tin Song Jae Ho qua đời. Theo truyền thông Hàn Quốc, “người cha quốc dân” Song Jae Ho tạ thế hôm 7/11. Tang lễ của nam diễn viên gạo cội dự kiến diễn ra vào ngày 10/11 tại Bệnh viện Samsung.

Song Jae Ho (sinh năm 1937) chính thức gia nhập ngành giải trí từ năm 1959 qua vai trò diễn viên lồng tiếng. Sau đó, ông tham gia nhiều bộ phim và trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Ông thường vào vai những người ông, người cha đáng kính và yêu thương gia đình.

Song Jae Ho từng tham gia diễn xuất trong hàng trăm bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Trong gia tài sự nghiệp đồ sộ lên tới hàng trăm tác phẩm của Song Jae Ho, có nhiều dự án nổi tiếng như Missing You, Memories of Murder, The President's Last Bang, Late Blossom…

Song Jae Ho được nhiều khán giả Hàn Quốc yêu mến gọi là “người cha quốc dân”. Một trong những bộ phim cuối cùng mà ông tham gia là Ông hoàng đường đua - Um Bok Dong có Bi Rain, Kang So Ra đảm nhận vai chính. Bộ phim ra mắt công chúng tháng 3/2019.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Song Jae Ho còn từng làm trọng tài cho Liên đoàn Bắn súng Quốc tế. Ông từng góp mặt ở Á vận hội 1986 và Thế vận hội Mùa hè 1988 (cùng diễn ra ở Seoul) trong vai trò này.

Ngoài đời, Song Jae Ho cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, động vật hoang dã.