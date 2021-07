Người cha Mỹ quên vợ con, mất sạch ký ức 20 năm sau một đêm

Daniel Porter không hề nhớ anh đã kết hôn và có con. Khi nhìn vợ, người chồng tưởng mình bị bắt cóc.

Một buổi sáng tháng 7/2020, Daniel Porter (37 tuổi), chuyên gia chăm sóc thính giác đến từ bang Texas, Mỹ, thức dậy và giật mình khi thấy người phụ nữ lạ nằm bên cạnh.

Nhìn vào gương, anh chỉ thấy “một người đàn ông già và béo”.

Daniel tỉnh dậy vì nghĩ đã đến giờ đi học mà không hề nhớ anh tốt nghiệp trung học gần hai thập kỷ trước. Người phụ nữ lạ trên giường chính là vợ, người sinh cho anh cô con gái 10 tuổi, theo OddityCentral.

Daniel không có hồi ức nào về cuộc sống của người đã lập gia đình. Ruth, vợ anh, phải trấn an và giải thích rằng anh không hề bị bắt cóc. Đó là trải nghiệm đáng sợ đối với cả hai người.

Daniel Porter thức dậy vào một buổi sáng và quên hết ký ức 20 năm.

“Chồng tôi rất bối rối. Anh ấy nghĩ rằng mình say rượu rồi về nhà với phụ nữ hoặc bị bắt cóc. Tôi nhận thấy anh ấy cố tìm đường thoát thân”, Ruth kể lại.

Hai vợ chồng sau đó đến nhà của cha mẹ Daniel. Họ phải thuyết phục con trai rằng anh được an toàn. Tuy nhiên, Daniel không nhận ra con gái Libby và sợ 2 con chó cưng của gia đình.

Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Daniel Porter mắc chứng mất trí nhớ toàn bộ thoáng qua và có thể hồi phục trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, hơn một năm qua, người đàn ông 37 tuổi vẫn không thể nhớ những chuyện xảy ra sau khi tốt nghiệp trung học.

Thậm chí, Daniel phải nghỉ việc vì quên hết những kiến thức chuyên ngành mình từng được đào tạo.

Ruth chở Daniel đi khắp khu phố, giới thiệu chồng với những người bạn cũ nhằm giúp anh khôi phục trí nhớ. Tuy nhiên, cách này vẫn chưa hiệu quả.

Hơn một năm qua, vợ và con gái phải vật lộn để đối mặt với tình trạng bí ẩn của Daniel. Anh không chỉ quên đi ký ức 20 năm, mà còn thay đổi hẳn sở thích ăn uống và cách cư xử.

“Thật kỳ lạ vì tôi đang ở trong mối quan hệ cũ, còn chồng thấy mọi thứ đều mới mẻ”, Ruth nói.

Daniel không có hồi ức nào về việc mình đã kết hôn, có cơn.

Bác sĩ không biết chính xác điều gì đã kích hoạt chứng hay quên trầm trọng của Daniel Porter Họ nghi ngờ đó là tác dụng phụ của tình trạng căng thẳng cảm xúc.

Daniel bắt đầu bị co giật do căng thẳng vào tháng 1/2020. Khi đó, anh mất việc, phải bán nhà, tài sản và bị thoát vị đĩa đệm. Từ lúc dọn về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ, anh bắt đầu bị những cơn co giật không phải dạng động kinh này.

“Bộ não của Daniel dường như không muốn chịu đựng thêm. Khi trải qua chấn thương, mọi người có thể mất trí nhớ nhưng tôi không biết rằng nó có thể xóa đi ký ức suốt 20 năm”, bác sĩ nói.

Daniel hiện tiếp tục được trị liệu để cố gắng vượt qua chấn thương. Tuy nhiên, không ai biết liệu anh có thể khôi phục được ký ức đã mất hay không.