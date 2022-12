Người bồi bàn ở Qatar được gọi là 'từ điển' World Cup

Vào bất kỳ buổi tối nào tại Century Restaurant, một quán ăn Ấn Độ ở Doha, khách hàng có thể dễ dàng bị cuốn vào cuộc thảo luận về bóng đá với một người phục vụ tên Abbas Koori (46 tuổi, quốc tịch Ấn Độ).

Koori là gương mặt quen thuộc tại quán, được nhiều thực khách biết đến là người đam mê bóng đá. Những ngày này, khi World Cup đang diễn ra sôi động tại Qatar, Koori có nhiều cơ hội hơn bình thường để thảo luận về chủ đề yêu thích của mình, theo Al Jazeera.

Một buổi tối gần đây, một nhóm người Morocco đến nhà hàng. Trong khi phục vụ họ, Koori bắt đầu liệt kê tên các cầu thủ trong quá khứ và hiện tại của tuyển quốc gia này.

"Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Marouane Chamakh, Noussair Mazraoui, Mustapha Hadji... Họ rất vui khi nghe những cái tên đó và gọi tôi là akhi (người anh em)", anh kể.

Giữa tháng 11, một số cổ động viên Chelsea đến Qatar xem World Cup đã xin chụp ảnh chung với Koori sau khi anh giới thiệu là một fan của Premier League.

"Không ai phớt lờ hay né tránh tôi khi nói về bóng đá", anh chia sẻ.

Ca làm việc của Koori thường kéo dài 12 tiếng, từ trưa đến nửa đêm. Anh thích phục vụ các nhóm thực khách hơn vì sẽ có nhiều cơ hội để quay lại bàn họ, tiếp nối cuộc trò chuyện từ lịch sử, phân tích đội hình, thể lực các cầu thủ hay những giai thoại về môn thể thao vua. Thi thoảng, anh liếc nhìn về phía quầy thu ngân xem người quản lý có đang "theo dõi" và có cần nhanh chóng quay lại làm việc hay không.

Vào buổi tối sau ca làm việc, Koori xem các trận đấu hoặc trận phát lại, ghi nhớ tên các cầu thủ.

"Nếu không có đủ thời gian, tôi sẽ xem lướt qua trên YouTube".

NS Nissar, phóng viên thể thao người Ấn Độ đưa tin về World Cup 2022 cho tờ Madhyamam, lần đầu gặp Koori ngay trước khi World Cup bắt đầu. Anh nhận định Koori có thể ghi nhớ tên của hàng nghìn cầu thủ trong ba thập kỷ qua.

"Chúng ta thường chỉ biết Claudio Caniggia từng chơi cho Argentina vào những năm 90, nhưng Koori đã theo dõi hành trình của anh ấy và nhiều cầu thủ khác từ các câu lạc bộ. Anh có thể nhớ tên mọi cầu thủ của các đội tham dự World Cup kể từ những năm 90", Nissar nói, so sánh trí nhớ của Koori như "bách khoa toàn thư".

“Tôi từng thấy những người hiểu biết về Brazil, Argentina hay Italy, nhưng người đàn ông này biết rất nhiều cả về Morocco, Cameroon hay Senegal".

Kỹ sư bán hàng Jaseem Mohamed, người thỉnh thoảng ghé qua nhà hàng để ăn nhanh, cho biết Koori không bao giờ rời bỏ một thực khách nếu cho rằng người đó theo dõi bóng đá.

"Anh ấy luôn đi quanh các bàn, tìm cách bắt chuyện. Tôi cũng hay nói chuyện với anh ấy khi có thời gian".

Koori sinh năm 1976, là con út trong gia đình có 6 anh chị em ở Malappuram, bang Kerala - nơi yêu thích bóng đá cuồng nhiệt so với bộ môn cricket phổ biến tại Ấn Độ.

Hồi nhỏ, Koori không chơi bóng đá nhiều, song sau khi xem một trận đấu kỳ World Cup 1990 cùng khoảng 30 người khác trong làng, tình yêu dành cho môn thể thao này dần nhen nhóm trong anh. Đó là khi Koori còn là một cậu bé 14 tuổi, ngồi trong sân nhà hàng xóm với chiếc tivi đen trắng, xem trận đấu lịch sử Cameroon đánh bại Argentina.

“Argentina là một đội bóng tốt, nhưng các cầu thủ Cameroon mạnh mẽ đã chế ngự được những Diego Maradona, Caniggia và Jorge Burruchaga”, anh nói.

Mặc dù Argentina thua trận đấu đó, nhưng những cái tên như Maradona đã làm cậu thiếu niên Koori mê mệt, trở thành lý do khiến anh yêu bóng đá.

Sau khi học xong trung học, Koori làm việc trong một garage ôtô và sau đó là khai thác cát. Trong suốt thời gian đó, anh tự học đọc tiếng Anh, theo dõi thông tin về bóng đá trên các trang báo thể thao vì ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Malayalam.

Koori là fan của Manchester United, hâm mộ tuyển quốc gia Brazil và một số cầu thủ châu Phi, đặc biệt những người đến từ Cameroon và Nigeria.

“Tôi yêu các cầu thủ châu Phi vì sự khéo léo của họ cũng như kỹ năng nhảy múa trong các màn ăn mừng".

Sau khi kết hôn, Koori chuyển đến Saudi Arabia để tìm cơ hội việc làm tốt hơn, sống ở đây từ năm 2005 đến 2008, làm việc trong một siêu thị và quán ăn bán món shawarma ở Khamis Mushait. Sau đó, khi về nước, anh làm lại công việc khai thác cát trước khi đến Qatar vào năm 2017.

Ngoài Koori, những người đàn ông trong gia đình anh, bao gồm 3 anh em trai, cũng là những người hâm mộ môn thể thao vua. Vợ cũng thường cùng anh xem các trận đấu.

Nhiều năm theo dõi các giải đấu lớn của châu Âu, nam bồi bàn tích lũy được những kiến thức nhất định để phân tích các đội tuyển quốc gia thi đấu World Cup năm nay.

“Xem Álisson Becker chơi cho Liverpool, Ederson cho Manchester City, Antony và Casemiro cho Manchester United, Richarlison cho Tottenham Hotspur, Martinelli và Gabriel Jesus cho Arsenal, Neymar Junior và Marquinhos cho PSG, Thiago Silva cho Chelsea, tôi biết giá trị của tuyển Brazil", anh nhận xét trước giải đấu.

Ở trận tứ kết gặp Croatia, đội bóng Brazil Koori yêu thích đã để thua sau loạt luân lưu. Hiện, anh dự đoán trận chung kết sẽ là màn so tài giữa Argentina và Pháp.

