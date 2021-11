Người bị gọi là 'quái vật' ở Hollywood

Trong bài điều tra của Rolling Stone, những người bị Marilyn Manson tấn công tình dục gọi nam ca sĩ là quái vật. Họ mắc bệnh tâm lý, hoảng sợ sau nhiều năm sống trong lạm dụng.

Trong bài điều tra mới nhất, Rolling Stone gọi Marilyn Manson là "Tên quái vật đang ẩn mình trong đám đông". Trong nhiều thập kỷ, Manson là kẻ thích khiêu khích truyền thông. Ngoài ra, những người yêu cũ cáo buộc hành động trong lúc hẹn hò của nam ca sĩ khiến cuộc sống của họ chẳng khác gì địa ngục.

Cuộc điều tra kéo dài 9 tháng, kèm theo tài liệu tòa án và 55 cuộc phỏng vấn mới của Rolling Stone cho thấy Marilyn Manson là một kẻ lạm dụng. Ngôi sao nhạc rock gắn với những vụ kiện tụng liên quan đến tấn công tình dục, bắt giữ người trái phép.

Những tiết lộ khó chấp nhận

Khoảng năm 2010, Marilyn Manson thuê một căn hộ ở tây Hollywood, nơi mà nhiều phụ nữ gọi là “căn phòng biệt giam dùng để tra tấn tâm lý phụ nữ”. Anh dùng căn nhà để nhốt bạn gái trong nhiều giờ, tự ý trừng phạt họ vì những lỗi nhỏ nhất. Manson gọi đây là “phòng trừng phạt những cô gái hư”.

Ashley Walters - cựu trợ lý kiện Manson về tội tấn công tình dục - cho rằng nam ca sĩ rất thích khoe khoang, liên tục nói về căn phòng với giọng điệu đùa cợt. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Marilyn Manson nói về căn phòng: “Nếu cô gái nào hư, tôi có thể nhốt họ trong đó. Nó hoàn toàn cách âm”.

Ashley Morgan Smithline, người đang kiện nam ca sĩ tội tấn công tình dục, giam giữ trái phép nói với Rolling Stone rằng Manson liên tục ép buộc cô ở trong không gian kín, có kích thước bằng phòng thay đồ trong nhiều giờ. Khi hẹn hò, cô không nghĩ bản thân bị ép buộc như vậy.

Nạn nhân bị Marilyn Manson tấn công tình dục phần lớn mắc chứng PTSD. Ảnh: Rolling Stone.

Smithline nói: “Lúc đầu, anh ấy mô tả hành động rất nghệ thuật, sau đó là những màn trừng phạt. Khi bị nhốt, không ai nghe thấy tôi dù hét lớn đến mức nào. Anh ấy thích thú với điều đó”.

Theo điều tra của Rolling Stone, căn hộ của Manson được trang trí bằng màu đỏ như máu, hình ảnh cắt ra từ các tạp chí khiêu dâm. Một người từng đến nơi ở của nam ca sĩ cho rằng nơi đây đầy sơn xịt với thông điệp đáng sợ, rèm che ánh sáng 24/24 giờ.

Người bạn gái cũ của Marilyn Manson gọi căn hộ là “tủ lạnh đen”, người khác gọi là “tủ đựng thịt”. Nhiều người yêu cũ cáo buộc Manson liên tục lặp lại các hành vi lạm dụng thể xác, tinh thần lẫn tình dục tại căn hộ đáng sợ. Điều đó khiến họ rơi vào tình trạng rối loạn lo lâu, trầm cảm, hoảng loạn và mắc PTSD - hội chứng rối loạn sau sang chấn tâm lý.

Hồi tháng 2, nữ diễn viên Esmé Bianco của Game of Thrones cáo buộc Marilyn Manson thường xuyên lạm dụng cô bằng lời nói, tước đi giấc ngủ, thức ăn, bạo lực tình dục, cho giật điện, đánh đập mà không có sự đồng ý của cô. Suốt hai năm bên nhau, Marilyn Manson thường xuyên thực hiện hành vi tình dục cưỡng ép nữ ca sĩ.

Nỗi kinh hoàng lớn nhất với Esmé Bianco là Manson đã cầm rìu, rượt đuổi cô chạy khắp căn hộ, đập phá tường nhà. Nam ca sĩ cho rằng bạn gái đang xem thường mình. “Đó là khoảnh khắc cuối cùng tôi muốn ở bên anh ấy. Tôi thấy cuộc sống của tôi luôn gặp nguy hiểm. Rời đi là nỗ lực để tôi được tồn tại”, nữ diễn viên nói với Rolling Stone.

Tháng 10/2020, những phụ nữ từng bị Marilyn Manson lạm dụng tình dục, trong đó có Walters, Smithline, nữ diễn viên Evan Rachel Wood và người mẫu Sarah McNeilly, tập trung tại một căn hộ để chia sẻ về cuộc tình kinh hoàng.

Walters nói cô thấy choáng váng khi nghe họ kể chuyện. “Tôi không nghĩ điều này xảy ra với nhiều phụ nữ đến vậy. Ai cũng cho rằng họ là người duy nhất bị Manson lạm dụng”, cô nói.

Trong năm qua, hơn 10 phụ nữ kiện Manson tội lạm dụng tâm lý, tình dục. Họ cho rằng quyền lực của Manson khiến truyền thông không dám lên tiếng, che đi con quỷ con trong người Marilyn Manson.

“Cuộc điều tra dựa trên 9 tháng nghiên cứu, phỏng vấn 55 người liên quan đến Marilyn Manson, tài liệu từ tòa án để công chúng biết rằng anh ấy là kẻ tấn công tình dục hàng loạt”, Rolling Stone bình luận.

Sự thật hé lộ

Trước khi bài báo của Rolling Stone xuất hiện, Marilyn Manson kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc tấn công và lạm dụng tình dục thông qua luật sư.

Hồi tháng 7, Manson gửi đơn lên tòa án và cho rằng những người tố cáo anh là bịa đặt, “đang cố gắng áp đặt hình ảnh trên sân khấu vào cuộc sống đời thực của tôi”.

Gần đây, một số người làm việc với Manson vẫn trung thành và bênh vực ngôi sao nhạc rock. “Tôi chưa bao giờ chứng kiến anh ấy lạm dụng. Manson là người ngọt ngào và luôn bị hiểu lầm”, nghệ sĩ guitar Rob Holliday nói.

Nhạc sĩ Tim Skold cho rằng các cáo buộc không phản ánh con người của Manson. Anh làm việc với nam ca sĩ nhiều năm và chưa từng thấy điều đó.

Theo Rolling Stone, Marilyn Manson là người có quyền lực ở Hollywood. Ngay cả khi hàng loạt cáo buộc xuất hiện, truyền thông vẫn giữ im lặng. Trước năm 2020, không có tờ báo lớn nào đề cập đến hành vi sai trái của nam ca sĩ.

Marilyn Manson xuất hiện tại đêm nghe trước album của Kanye West. Ảnh: Getty.

Tháng 9/2020, Metal Hammer là tạp chí đầu tiên trực tiếp hỏi về vấn đề này. Tuy nhiên, Marilyn Manson nhanh chóng phủ nhận mọi thứ. “Thật không may khi chúng ta đang sống trong thời kỳ mà mọi người chỉ tin vào những gì họ đọc trên Internet và không có bằng chứng”.

Đến tháng 2/2021, báo chí bắt đầu vào cuộc khi nữ diễn viên Evan Rachel Wood nhắc tên nam ca sĩ trong bài đăng trên trang cá nhân.

“Tên của kẻ bạo hành là Brian Manson hay còn được cả thế giới biết đến với cái tên Marilyn Manson. Nhiều năm liền tôi bị lạm dụng một cách khủng khiếp. Tôi bị tẩy não và khuất phục. Giờ đây tôi sống trong nỗi sợ bị trả thù, vu khống. Tôi lên tiếng để vạch mặt người đàn ông nguy hiểm và những kẻ đã hỗ trợ anh ấy”, cô viết trên trang cá nhân.

Cùng ngày, nhiều phụ nữ khác bao gồm Walters, Smithline và McNeilly công khai cáo buộc Marilyn Manson là kẻ tấn công tình dục.

Ngày 1/2, Marilyn Manson cố gắng bác bỏ cáo buộc: “Nghệ thuật và cuộc sống của tôi từ lâu luôn gây tranh cãi. Sự thật bị bóp méo khủng khiếp. Các mối quan hệ của tôi hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận. Họ chỉ đang xuyên tạc quá khứ”.

Sự nghiệp của Marilyn Manson sau đó xuống dốc. Loma Vista, hãng thu âm phân phối album Heaven Upside Down (2017) và We Are Chaos (2020) hủy hợp đồng với nam ca sĩ. Show American Gods và Creepshow loại bỏ tên của ngôi sao nhạc rock trong chương trình. Quản lý lâu năm của Manson cũng từ chối gia hạn hợp đồng với nam ca sĩ.

Ngày 19/2, sở cảnh sát Los Angeles mở cuộc điều tra Marilyn Manson bạo lực gia đình trong giai đoạn 2009-2011. Sau vụ việc, đài phát thanh giảm mạnh chương trình, game show có mặt nam ca sĩ.

Sau nhiều tháng yên ắng, Marilyn Manson có mặt tại bữa nghe trước album Donda của Kanye West. Smithline - người tố cáo bị Manson tấn công tình dục - nói cô thấy ghê tởm, chứng rối loạn ăn uống tái phát vì sự xuất hiện của Manson.

Bianco lại cho rằng cô đối mặt với những lời đe dọa từ người hâm mộ của Manson. "Một số người không dám lên tiếng vì ngại quyền lực của Manson. Đó là một phần lý do anh ấy vẫn nhởn nhơ. Nạn nhân của vụ việc luôn cảm thấy xấu hổ và không dám lên tiếng”, sao phim Game of Thrones nói.