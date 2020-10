'Người bay' bí ẩn ở phi trường Los Angeles

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, phi công từ trong buồng lái hai lần nhìn thấy "người bay" bí ẩn gần sân bay Los Angeles. FBI vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả.

Vào một đêm chủ nhật yên tĩnh ở sân bay quốc tế Los Angeles, đài kiểm soát không lưu bỗng nhận được điện đàm đặc biệt từ phía một phi công Mỹ: “Chúng tôi vừa mới bay qua một người đàn ông dùng jetpack (người di chuyển bằng ván bay sử dụng động cơ phản lực)”.

Vài phút sau, tháp tín hiệu lại nhận được một điện đàm nữa đến từ phi công của hãng Jet Blue đang chuẩn bị hạ cánh: “Chúng tôi vừa thấy một người đàn ông dùng jetpack bay ngang qua”.

Vụ việc này đánh dấu sự bắt đầu của một trong những bí ẩn hàng không thú vị nhất mà thành phố Los Angeles từng đối mặt.

Sân bay Los Angeles - một trong những sân bay đông khách nhất ở Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Thiết bị bay bí ẩn

Vụ việc xảy ra vào ngày 30/8. Và tình huống tương tự đã xảy ra vào ngày 14/10 khi phi công một chuyến bay của hãng China Airlines bắt gặp hình ảnh một jetpack bay ở độ cao gần 2.000 m trong quá trình máy bay hạ cánh.

FBI đã vào cuộc giải mã bí ẩn này trong khi cộng đồng hàng không ở Los Angeles không ngừng bàn luận về sự việc.

Dù jetpack là một hình ảnh khá quen thuộc trong các bộ phim đình, điển hình như "James Bond" của Sean Connery hay "The Rocketeer" của Disney, chúng thực sự rất hiếm ngoài đời thực.

Số lượng công ty sản xuất thiết bị bay phản lực, gồm cả một dụng cụ dạng cánh bay được thiết kế bởi cựu không quân Thụy Sỹ Yves Rossy, trên toàn thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dụng cụ này hoạt động với điều kiện phải được đưa lên không trung bằng trực thăng hoặc khinh khí cầu để có thể cất cánh.

Ngoài ra, còn có một loại ván trượt trên không được chế tạo bởi một công ty của Pháp tên Zapata mà chỉ có nhà thiết kế Franky Zapata - hay được gọi là "người bay" - sử dụng.

Tại Los Angeles, công ty hàng không phản lực Chatsworth đã chế tạo 5 chiếc jetpack. Tuy nhiên, chúng không được bày bán, CEO David Mayman của công ty cho biết không có bất kì sản phẩm nào được bán cho người tiêu dùng.

Khả năng có người bay bằng jetpack vào tối 14/10 ở sân bay Los Angeles hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng, độ cao được ghi nhận khiến cho vụ việc càng thêm phần nghiêm trọng, theo Mike Hirschberg, giám đốc Vertical Flight - một tổ chức chuyên nghiệp phi lợi nhuận.

Ông Mayman khẳng định rằng đó không phải là sản phẩm của công ty này, bởi ông biết chắc chắn từng sản phẩm đang ở đâu. Không chỉ có vậy, chúng còn bị vô hiệu hóa khi không được sử dụng. Do đó, việc lấy một chiếc ra khỏi nhà kho là điều bất khả thi.

David Mayman, Giám đốc điều hành của JetPack Aviation, đeo jetpack JB11 của công ty ông vào năm 2018. Ảnh: Michael Cole/Corbis.

Ông Mayman cho biết jetpack của công ty ông có thể bay lên tới độ cao 4.572 m. Tuy nhiên do thiếu hụt nhiên liệu, chúng chỉ có thể đạt tới độ cao 305 - 457 m an toàn so với mặt đất.

"Để có thể đạt tới độ cao gần 2.000 m tính từ mặt đất, rồi bay lòng vòng đủ lâu để phi công của hãng hàng không China Airlines chứng kiến rồi giảm tốc và hạ cánh, bạn chắc chắn sẽ không có đủ nhiên liệu", ông nói.

Sự việc khiến nhà điều tra đau đầu

Ông Mayman đề xuất một phương án lý giải cho vụ việc: đó là một drone được gắn thêm một mannequin.

Thomas Anthony, Giám đốc công ty An toàn Hàng không USC, đồng thời là cựu nhân viên điều tra tội phạm của Cục Hàng không Liên bang, nói rằng chứng cứ rõ ràng nhất trong vụ việc là một người với jetpack - trái ngược với các ý kiến về khinh khí cầu hay là drone - được phi công của hãng hàng không American Airlines nhìn thấy.

Viên phi công nói trên báo cáo rằng đã nhìn thấy một người đeo jetpack ở độ cao 915 m tính từ mặt đất và 270 m phía bên trái anh ta, nganh với độ cao của máy bay.

Các nhà điều tra ngay lập tức thống kê số lượng giới hạn của jetpack trên cả nước và toàn thế giới.

Anthony nghi ngờ "thủ phạm" đã sử dụng một sân bay để cất cánh và khuyến khích các nhân viên điều tra tìm kiếm các sân bay công nghiệp.

FBI cũng đề xuất ý kiến rằng người đeo jetpack đó xuất hiện ở khu vực Đông Nam hạt Los Angeles, gần Cudahy và Vernon. Nơi đó tập trung nhiều sân bay doanh nghiệp thương mại và xí nghiệp.

Khả năng bay lượn của jetpack khá giới hạn, Anthony bổ sung, nên ít khả năng nó bay xa khỏi nơi cất cánh.

Sau khi vụ việc được báo cáo, tháp không lưu sân bay Los Angeles đã điều máy bay điều tra, tuy nhiên không còn dấu vết nào để lại khi máy bay đến nơi.

Ông Anthony và nhiều người khác đồng ý rằng nên để FBI xử lý vụ việc một cách hợp pháp. "Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nội quy hàng không", ông cho biết.

Nếu người đeo jetpack bay ở độ cao gần 2.000 m mà không có trao đổi với sân bay bằng radio hoặc máy truyền tin, người này có thể đứng giữa tuyến đường hàng không của máy bay phía trên bầu trời Los Angeles.

Phi công người Pháp Franky Zapata lái ván bay phản lực trong Giải vô địch thế giới Red Bull Air Race ngày 21/4/2018 tại Cannes, Pháp. Ảnh: AFP.

Các tàu bay được thiết kế để có thể chống chịu va chạm từ các vật nhỏ. Thế nhưng, một khối kim loại lớn như jetpact là câu chuyện hoàn toàn khác, đặc biệt là khi nó bị hút vào trong động cơ 2 bên cánh của máy bay.

“Cánh quạt động cơ không được thiết kế để hút vào vật gì to và làm bằng kim loại, hay bất cứ thứ gì chứa nhiên liệu có thể đốt hoặc nổ”, Hirschberg nói. Khi đó, động cơ hoàn toàn có thể phát nổ và kéo theo là máy bay rơi với lượng thương vong có thể lên tới hàng trăm người.

Trong những năm gần đây, một vài sân bay đã phải hoãn lịch trình bay do sự xuất hiện của nhiều drone. Năm 2018, sân bay Gatwick, London đã phải đóng cửa hơn một ngày sau sự xuất hiện liên tiếp của drone.

Sự phát triển của thiết bị bay cá nhân

Tháng 2 vừa qua, một phi công ở Dubai đạt được độ cao 1.800 m khi bay bằng jetpack với bốn động cơ phản lực mini cùng cánh quạt làm từ sợi cacbon, có thể đạt tới tốc độ hơn 400 km/h.

Drone có rất nhiều hình dáng và kích cỡ. Tháng 8/2019, một nhà phát minh cho triển lãm một drone mang hình dáng con người ở một chương trình của Đức.

Ở Mỹ, drone không được vượt quá độ cao 122 m, cũng như không được bay phía trên gần con người và phương tiện giao thông. Drone bị cấm làm ảnh hưởng tới các máy bay.

Năm 1982, một người đàn ông bay tới Long Beach bằng một chiếc ghế làm vườn được nhấc lên bởi bóng bay bơm khí helium. Các phi công đã xác nhận có chứng kiến sự việc này.

Còn với vụ việc người đeo jetpack xuất hiện gần sân bay Los Angeles, FBI vẫn chưa thể tìm ra bất cứ manh mối nào và chưa có lời giải nào cho đến nay.