Người bạn thân 9 năm của Kylie Jenner

Stassie từng dính tin đồn hẹn hò với nhiều “trai đẹp” như ngôi sao Harry Jowsey của show hẹn hò đình đám Too Hot to Handle, Tyler Cameron của show hẹn hò The Bachelorette hay nam diễn viên Noah Centineo. Tuy nhiên, cô nàng chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ với chàng trai nào.