Người bạn hiến thận né tránh Selena Gomez

Theo TMZ, Francia Raisa vừa có buổi đi dạo cùng cún cưng vào dịp cuối tuần. Tại đây, cánh săn ảnh của TMZ bắt gặp và đặt nhiều câu hỏi với người đã hiến thận cho Selena Gomez.

Trước câu hỏi về việc không theo dõi Selena Gomez trên mạng xã hội và tình hình liên lạc hiện tại, Francia Raisa đều né tránh bằng cách trả lời theo hướng khác.

Francia Raisa cho biết cuộc sống của cô vẫn ổn. Cô tận hưởng những điều tốt đẹp trong từng khoảnh khắc.

Việc Francia Raisa không muốn nhắc đến Selena Gomez cho thấy mối quan hệ của cả hai chưa được hàn gắn trở lại.

Tình cảm giữa Selena Gomez và Francia Raisa bị nghi rạn nứt bắt đầu từ việc nữ ca sĩ khẳng định "chỉ có Taylor Swift là bạn thân trong giới showbiz" khi trả lời phỏng vấn Rolling Stone vào tháng 11/2022.

Phát ngôn này được cho là khiến Raisa thất vọng. Cô bình luận ẩn ý dưới bài đăng của Selena: "Thú vị đấy", trước khi hủy theo dõi tài khoản Instagram của nữ diễn viên.

Selena đã hứng chịu nhiều bình luận tiêu cực và số đông chỉ trích cô vô ơn, bạc bẽo khi không nhắc đến người bạn từng cứu lấy mạng sống của mình. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích. Cô nói với khán giả: "Xin lỗi vì tôi đã không đề cập đến từng người tôi biết".

Tại chương trình Dear vào tháng 3, nữ ca sĩ tiếp tục ca ngợi người bạn hiến thận. "Tôi biết mình đã cực kỳ may mắn. Tôi chưa bao giờ nợ ai nhiều như Francia. Ý nghĩ về một ai đó không hề đắn đo một giây nào để hiến thận thực sự không thể tưởng tượng nổi", Selena bày tỏ,

Năm 2017, Francia hiến thận cứu Selena sau thời gian cựu ngôi sao Disney chiến đấu với bệnh lupus. Bức ảnh cả hai nắm chặt tay nhau trên giường bệnh gây xúc động mạnh.

Cả hai từng có thời gian không gặp nhau vì giọng ca Good for You bỏ bê bản thân, trở lại với rượu chè. Mãi về sau, cặp bạn thân làm lành và Francia được nhìn thấy xuất hiện trong sinh nhật lần thứ 30 của Selena.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.