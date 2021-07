Người bán hàng online loan tin thất thiệt về dịch để thu hút khách

C. cho biết đang kinh doanh online nên đăng tải thông tin dịch Covid-19 chưa kiểm chứng lên Facebook để thu hút khách theo dõi. Người này bị công an xử phạt 12,5 triệu đồng.

Ngày 18/7, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt 12,5 triệu đồng đối với L.P.C. (ngụ địa phương) về hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, ngày 12/7, Công an huyện Vĩnh Cửu phát hiện tài khoản Facebook T.H.H. đăng bài viết có nội dung về một công ty có thêm 31 ca mắc Covid-19.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV tại Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Cửu, không có 31 trường hợp dương tính nào ở công ty mà C. đề cập trên Facebook thời gian đó.

Đây là thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Công an huyện Vĩnh Cửu vào cuộc điều tra và xác định L.P.C. là người đăng thông tin trên nên mời đến cơ quan điều tra. Tại đây, C. đã thừa nhận nội dung đăng tải của mình chỉ dựa vào những thông tin đọc từ trên mạng xã hội.

C. thừa nhận do kinh doanh online nên đăng thông tin dịch bệnh để được nhiều người quan tâm, theo dõi. C. đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đính chính thông tin đã đăng tải.

Hành vi trên của C. vi phạm điểm a, Khoản 3, Nghị định 117/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đưa thông tin không chính xác về tình hình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công bố dịch theo nội dung do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.