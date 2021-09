'Người bán đó' của Việt Nam vào top ảnh du lịch đẹp nhất năm

Hình ảnh người đàn ông chở đầy những chiếc đó ở Hưng Yên xuất hiện trong top 26 tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi ảnh du lịch do tạp chí All About Photo tổ chức.

Giải thưởng cao nhất với 500 USD tiền mặt trong cuộc thi ảnh thuộc về Yulia Nevskaya. Tác phẩm ghi lại hình ảnh một gia đình người Nenets trên bán đảo Taymyr. Người dân bản địa ở vùng cực bắc nước Nga vẫn duy trì lối sống truyền thống, lang thang trên những vùng đất rộng lớn cùng bầy tuần lộc. Nhiều gia đình có căn hộ trong khu định cư vẫn chọn cuộc sống du mục vì yêu sự tự do. Bức ảnh con dê chết trong trò chơi Kok Boru của Alain Schroeder giành giải nhì. Kok Boru là môn thể thao quốc gia của Kyrgyzstan có nguồn gốc từ cuộc sống du mục, thể hiện cách người dân bảo vệ gia súc khỏi những con sói săn mồi, đồng thời mài giũa khả năng chiến đấu. Thành viên 2 đội ngồi trên lưng ngựa cố gắng giành giật con dê, sau đó phi nước đại về phía khung thành. Paul B Goode chú thích cho bức ảnh dự thi: "Tôi đã đến Liên Xô 10 lần trong khoảng năm 1988-1992. Tôi làm việc tại công ty múa ballet lâu đời nhất thế giới tên Bolshoi Ballet. Tôi hay lang thang trên đường phố để chụp ảnh người xung quanh. Đó là khoảng thời gian đen tối nhưng thú vị. Bạn có thể thấy cả sự tuyệt vọng và hy vọng trên khuôn mặt mỗi người". Nỗ lực nắm bắt cảm xúc của nhân vật giúp tác giả giành chiến thắng ở vị trí thứ 3. Hình ảnh người bán đó tại làng Tất Viên (Hưng Yên) được khắc họa chân thật trong tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long. Nghề đan đó ở làng Tất Viên đã được truyền qua nhiều đời trong suốt 200 năm. Ngày nay, vật dụng làm bằng tre, nứa này không chỉ là công cụ lao động mà còn xuất hiện như đồ trang trí trong các nhà hàng, khách sạn. Jim Esposito ghi lại hình ảnh của người nông dân nuôi hàu ở Cape Cod (Mỹ). Bộ tộc Wodaabe là tập hợp những người dân chăn gia súc du mục trên các vùng sa mạc ở châu Phi. Hoạt động kinh tế chính của họ là chăn nuôi gia súc để lấy thịt, sữa hoặc giúp vận chuyển. Trong ảnh, một cậu bé người Wodaabe đang thể hiện niềm tự hào khi đứng trước đàn bò Zebu sừng to của gia đình. Tác phẩm này là một phần trong loạt ảnh "My Red Pamir" của nhiếp ảnh gia Nicola Ducati. Tác giả gặp những người phụ nữ trong trang phục đỏ truyền thống ở vùng núi cao Afghanistan: "Họ sống trong khói bụi của những sa mạc nhưng dường như là nữ hoàng". Dân tộc Kyrgyz có khoảng 1.200 người sống rải rác trên khắp lãnh thổ rộng lớn của khu vực Pamir. Nhiếp ảnh gia Larry Snider đã thực hiện 5 chuyến đi đến Tây Tạng (Trung Quốc) và hoàn toàn bị cuốn hút. Đa phần, anh chọn đến Thanh Hải, một tỉnh khá xa thành phố Lhasa, để tìm hiểu cuộc sống người dân. Theo tác giả Johan Gerrits, thổ dân Mundari là một trong những bộ lạc chăn gia súc giỏi nhất. Trong các trại gia súc, những đứa trẻ làm hầu hết công việc. Chúng thu thập phân bò tươi, chất thành đống và đốt lửa để xua đuổi muỗi. Người Mundari cũng sử dụng tro của đám cháy này chà lên thân thể và gia súc, tạo thành lớp bảo vệ chống lại muỗi. Trong ảnh, một người nông dân đang trở về nhà sau khi phơi những trái ớt đỏ dưới ánh nắng chói chang. Trong suốt mùa thu hoạch kéo dài 2 tháng, hàng tấn ớt được phơi khô tạo thành hiệu ứng chắp vá ấn tượng trên những cánh đồng xanh tươi ở Panchagarh (Bangladesh). All About Photo (AAP) là tạp chí nhiếp ảnh uy tín, nơi nhiếp ảnh gia từ khắp thế giới gửi tác phẩm dự thi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cuộc thi ảnh du lịch của năm diễn ra trong khoảng thời gian 12/7-27/8. 26 tác phẩm ấn tượng nhất được chọn in trong ấn bản thứ 20 của tạp chí này. Mỗi nhiếp ảnh gia cho độc giả thấy một góc nhìn về sự đa dạng của Trái Đất, từ những người du mục ở miền Bắc nước Nga, nhà thờ ở Ethiopia đến cảnh quan tươi đẹp ở Australia, Phần Lan... 30 người ở lại chăm sóc thú tại Thảo Cầm Viên Thời gian giãn cách kéo dài nhiều tháng, khung cảnh vườn thú lâu đời tại TP.HCM trở nên vắng lặng. Tuy nhiên, nhân viên ở đây vẫn cố gắng chăm sóc tốt cho gần 1.500 động vật. Lén lút giao gà rán, 2 người bị bắt ở New Zealand Ngày 19/9, cảnh sát New Zealand phát hiện 2 người đàn ông đang cố gắng lái chiếc xe chở đầy gà rán, khoai tây chiên, salad... vào địa phận thành phố Auckland. Khoảnh khắc khỉ tràn ra đường, cá sấu táp mồi ở huyện đảo Cần Giờ 16-30/9, Cần Giờ mở lại nhiều điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử. Du khách có thể ghé thăm hòn đảo nơi 2.000 con khỉ sinh sống, câu cá sấu tại khu du lịch sinh thái Vàm Sát...