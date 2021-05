Người bạn đặc biệt của Son Heung-min

Son Heung-min coi anh trai như một người bạn: "Cho đến bây giờ, người bạn lắng nghe những ấm ức trong lòng tôi nhiều nhất chính là anh ruột của tôi".

Thỉnh thoảng, tôi cũng nhớ bạn bè. Tôi cũng là con người nên cũng có những lúc mệt mỏi và cô đơn. Tính tôi không hay than vãn mệt mỏi. Bởi nếu cứ than thở thì còn mệt hơn. Và người nghe người khác than vãn cũng thấy mệt theo. Tôi ghét nhất trên đời này là việc gây khó khăn hoặc phiền hà đến những người xung quanh mình.

Đặc biệt, trước mặt bố mẹ, tôi tuyệt đối không bao giờ thể hiện tâm trạng rầu rĩ. Tôi nghĩ rằng điều bất hiếu nhất là than phiền trước mặt bố mẹ, những người đang “mắc kẹt” ở châu Âu vì đứa con trai của họ và từng ngày trôi qua họ cũng chỉ biết nhìn vào mỗi cậu con trai mà thôi.

Vì thế, chỉ còn bạn bè là chỗ tôi có thể trút hết tâm tư tích tụ trong lòng. Cho đến bây giờ, người bạn lắng nghe những ấm ức trong lòng tôi nhiều nhất chính là anh ruột của tôi.

Sách Son Heung-min: Đường đến châu Âu. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Anh trai tôi có cách nói chuyện rất thú vị. Dù tôi có ra rả than vãn thế nào đi chăng nữa thì anh cũng có những cách nói chuyện rất hài hước để giải tỏa được những căng thẳng trong lòng cậu em. Từ lúc nhỏ, anh đã cùng tôi trải qua các bài huấn luyện rất nghiêm khắc và trở thành một người bạn tin cậy không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Thỉnh thoảng, tôi thử tưởng tượng cuộc sống sau khi mình giải nghệ. Lúc đó, tôi sẽ không cần phải lo lắng cho sự nghiệp nữa mà chỉ cần quan tâm những việc nhỏ nhặt mình thích.

Việc tôi muốn làm nhất đó là vừa xem bóng đá châu Âu vừa thưởng thức chimaek ở Hàn Quốc. Đặt báo thức vào buổi tối và đi ngủ sớm. Thức dậy vào đúng giờ có trận bóng Champions League và gọi chimaek bằng ứng dụng điện thoại. Sau đó, bật tivi và dựa vào ghế sofa, vừa uống bia, ăn gà vừa xem bóng đá.

Ước mơ của tôi là có thể xem thoải mái thứ bóng đá mình yêu thích. Vì đã giải nghệ nên không cần phải chuẩn bị cho trận đấu hay tập tành gì cả.

Chắc là sẽ rất thú vị khi xem các trận đấu Champions League mà các hậu bối sau này của tôi chơi. Lúc đó, tôi sẽ vừa xem vừa nói: “Chà, khác mình đá ngày xưa quá”. Có lẽ sẽ còn thích hơn rất nhiều nếu cùng xem bóng đá với người vợ yêu thương. Không biết người đó có thích bóng đá không nhỉ?