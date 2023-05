Người Anh dựng lều trước điện Buckingham chờ lễ đăng quang của nhà vua

Nơi những người hâm mộ Hoàng gia Anh lựa chọn để dựng trại là đại lộ The Mall ở trung tâm London. Đây là con đường dẫn tới cung điện Buckingham. Trong ảnh, người dân Anh mặc trang phục in hình quốc kỳ và gắn quốc kỳ lên lều của mình.

Một người hâm mộ hoàng gia Anh mặc áo và đội mũ in quốc kỳ nước này ở đại lộ The Mall, ngày 5/5.

Chín cuốn sách nên đọc về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Độc giả có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống, gia đình và cá tính của Nữ hoàng Elizabeth qua chín cuốn sách do New York Times giới thiệu. Trong đó có thể kể đến cuốn Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch - cuốn tiểu sử cung cấp nhiều thông tin và được ra mắt trùng với lễ kỷ niệm kim cương của Nữ hoàng (2012).

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.