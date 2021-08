Người Afghanistan đợi trên máy bay 12 tiếng mới được nhập cảnh vào Mỹ

Những người Afghanistan sơ tán đến Mỹ gặp một vấn đề mới khi họ đối mặt với sự chậm trễ kéo dài hàng giờ đồng hồ tại Sân bay Quốc tế Dulles, chờ đợi xử lý và làm thủ tục nhập cảnh.

Sự chậm trễ trong quá trình làm thủ tục ở Sân bay Quốc tế Dulles là ví dụ cho thấy thách thức lớn mà chính phủ Mỹ phải đối mặt khi chạy đua sơ tán và tái định cư cho hàng chục nghìn gia đình Afghanistan, theo Washington Post.

Tất cả chuyến bay chở người di tản đến Mỹ đang được thực hiện, từ các điểm dừng tạm thời ở nước ngoài cho đến sân bay cách thủ đô của quốc gia này khoảng 40 km. Thủ tục cho hàng nghìn người mới đến bao gồm kiểm tra sinh trắc học và tiểu sử, cũng như xét nghiệm Covid-19.

Hai người giấu tên cho biết hành khách trên một số chuyến bay gần đây đã đợi gần 12 giờ trước khi được phép rời máy bay. Theo Wall Street Journal, một số trường hợp phải mất 10 giờ.

Những người tị nạn rời Afghanistan chờ lên xe buýt sau khi đến Sân bay Quốc tế Dulles hôm 27/8. Ảnh: Washington Post.

Bên trong sân bay, dòng người di tản gần 200 người kéo dài khắp khu vực gần quầy bán vé của hãng hàng không Emirates. Mỗi người cầm miếng dán có ghi số, chờ đợi tới lượt. Chỉ sau khi được gọi và thủ tục giấy tờ được xem xét, họ mới được phép di chuyển qua khu vực an ninh để ra bên ngoài, nơi xe buýt đã chờ sẵn.

Những người sơ tán sẽ tới Trung tâm Triển lãm Dulles - cơ sở tổ chức hội nghị kinh doanh và triển lãm thương mại nhưng tạm thời chuyển thành nơi trú ẩn - trước khi di chuyển tới điểm đến tiếp theo.

Tính đến sáng 27/8, 14.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em Afghanistan đã hạ cánh xuống Dulles. Quan chức chính quyền nhận thức được sự chậm trễ và đã có điều chỉnh, nhưng họ nhấn mạnh sự chậm trễ ở sân bay là kết quả của quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết người tị nạn Afghanistan phải trải qua nhiều lớp kiểm tra lý lịch trước khi lên máy bay tới Mỹ. Sau khi hạ cánh, quy trình được bổ sung, bao gồm kiểm tra kỹ bản kê khai.

“Quá trình kiểm tra một số trường hợp có thể chưa được giải quyết, nên mới có sự chậm trễ, các cá nhân ngồi đợi trên máy bay trong lúc chúng tôi xem xét lại quá trình đó”, bà nói thêm.

Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), Angelo Fernández Hernández, cho biết cơ quan này đã kích hoạt một hệ thống để tăng tốc độ sàng lọc và kiểm tra an ninh, vừa để bảo vệ an ninh quốc gia vừa để giúp đỡ những người Afghanistan dễ bị tổn thương.