Ngừng uống thuốc tránh thai hàng ngày bao lâu thì có thai?

Tôi đã dùng thuốc tránh thai hàng ngày gần 2 năm. Năm nay, tôi muốn có con nên đang dừng uống thuốc. Xin hỏi sau khi ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì tôi có thể có thai?

ThS.BS Lê Võ Minh Hương, Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM

Thuốc tránh thai hàng ngày được khuyến cáo uống mỗi ngày uống một viên, có tác dụng ngừa thai. Thuốc thường được đóng gói dưới dạng một vỉ 21 hoặc 28 viên. Mỗi viên thuốc chứa một hàm lượng thấp nội tiết tổng hợp gồm Estrogen và Progestin.

Theo nghiên cứu, khi sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày đúng cách, hiệu quả đạt được rất cao, lên tới 99%. Tuy nhiên, tác dụng ngừa thai của thuốc chỉ có trong thời gian sử dụng.

Sau khi ngưng thuốc, các tác dụng này gần như sẽ mất ngay lập tức, cơ thể nhanh chóng khôi phục khả năng gây phóng noãn và thụ thai trong vòng 1-2 tháng.

Theo thống kê, tỷ lệ có thai trong vòng 12 tháng đầu sau khi ngưng sử dụng thuốc lên tới 88%. Thời gian sử dụng thuốc cũng như Progestin có trong thuốc ngừa thai không ảnh hưởng đến khả năng mang thai lại.

Sau 12 tháng ngưng thuốc ngừa thai (sau 6 tháng đối với phụ nữ >35 tuổi) và có quan hệ tình dục đều đặn không áp dụng biện pháp phòng ngừa mà bạn vẫn chưa thụ thai, nguyên nhân không phải thuốc ngừa thai.

Việc này có có thể do các yếu tố gây vô sinh khác. Do đó, bạn nên đến khám tại các cơ sở sản phụ khoa uy tín để xác định đâu là nguyên nhân, từ đó có những can thiệp phù hợp.