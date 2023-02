Ngừng tim đột ngột - tình trạng tử vong không báo trước

Ngừng tim đột ngột không giống như một cơn đau tim. Nếu không điều trị ngay lập tức, ngừng tim đột ngột có thể dẫn đến tử vong.

Ngừng tim đột ngột là tình trạng tim ngừng hoạt động đột ngột do nhịp tim không đều. Ảnh: Shutterstock.

Theo Eat This Not That, ngừng tim đột ngột là tình trạng tim ngừng hoạt động đột ngột do nhịp tim không đều. Kết quả là người đó bất tỉnh và ngừng thở. Nếu không điều trị cho người bệnh ngay lập tức có thể dẫn đến tử vong.

Theo Viện Tim, Máu và Phổi Quốc gia, ngừng tim đột ngột là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong với khoảng 300.000-450.000 ca ở Mỹ mỗi năm. Ngừng tim gây ra khoảng một nửa số ca tử vong liên quan đến đau tim và đột quỵ.

Bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc bệnh, nhưng có nhiều cách để giảm nguy cơ ngừng tim đột ngột là không hút thuốc, không uống quá nhiều rượu, duy trì cân nặng hợp lý và thường xuyên kiểm tra sức khỏe.

Điều gì gây ra ngừng tim?

Tiến sĩ Eli Friedman, Giám đốc y tế về tim mạch thể thao tại Viện Tim mạch & Mạch máu Baptist Health Miami, cho biết: "Ngừng tim đột ngột có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào. Đó là quá trình mà tim sẽ chuyển sang nhịp tim nguy hiểm (nhịp nhanh thất hoặc rung tâm thất) hoặc ngừng hoàn toàn. Can thiệp kịp thời bằng hồi sức tim phổi (CPR) và máy khử rung tim tự động bên ngoài (AED) trong vòng 3 phút là rất quan trọng để sống sót".

Theo John Hopkins Medicine, 3 nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngừng tim:

- Chứng loạn nhịp tim và rung tâm thất: Chứng loạn nhịp tim xảy ra khi các tín hiệu điện trong tim gặp vấn đề dẫn đến nhịp tim bất thường. Rung tâm thất là một loại rối loạn nhịp tim và là nguyên nhân phổ biến nhất gây ngừng tim.

- Bệnh cơ tim phì đại: Cơ tim giãn ra hoặc dày lên, dẫn đến sự co bóp bất thường của tim.

- Bệnh động mạch vành: Loại bệnh tim này xảy ra khi các động mạch vành bị hẹp và dày lên do tắc nghẽn mảng bám, hạn chế lưu lượng máu đến tim. Nếu không được điều trị, bệnh động mạch vành có thể dẫn đến suy tim hoặc rối loạn nhịp tim, cả hai đều có thể dẫn đến ngừng tim.

Một số nguyên nhân ngừng tim đột ngột khác như đau tim, hở van tim, thiếu oxy, hàm lượng kali và magie cao (có thể gây rối loạn nhịp tim).

Ngừng tim đột ngột thường xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước. Ảnh: PeaceHealth.

Dấu hiệu cảnh báo ngừng tim

Cleverland Clinic cho biết: "Ngừng tim đột ngột xảy ra mà không có triệu chứng báo trước".

Các triệu chứng ngừng tim đột ngột có thể bao gồm:

- Ngất xỉu (mất ý thức).

- Đau tim, đau ngực.

- Chóng mặt.

- Hụt hơi.

- Cảm thấy đau bụng và nôn mửa.

Những dấu hiệu trên cho thấy vấn đề về nhịp tim nguy hiểm tiềm ẩn đã bắt đầu.

Mayo Clinic cho biết các triệu chứng ngừng tim đột ngột ngay lập tức và nghiêm trọng bao gồm:

- Ngất xỉu đột ngột.

- Ngừng thở.

- Mất ý thức.

Một số triệu chứng khác xảy ra trước khi ngừng tim đột ngột là khó chịu ở ngực, hụt hơi, cảm thấy ốm yếu, tim đập nhanh, đánh trống ngực.

Vấn đề sức khỏe của người sống sót sau cơn ngừng tim

Theo bác sĩ tim mạch Jayne Morgan, hậu quả nghiêm trọng nhất của người sống sót sau cơn ngừng tim là mất đi hệ thống thần kinh nguyên vẹn. Một người có thể bị suy giảm nhiều chức năng bao gồm khó nói, khó ăn, mặc quần áo, giảm trí nhớ, đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, tiến sĩ Eli Friedman cho biết sức khỏe tâm thần cũng là vấn đề lớn.

NYC Langone Health cho biết người bị ngừng tim có nguy cơ rối loạn chức năng thần kinh, chấn thương não, rối loạn ý thức, suy giảm nhận thức thần kinh, thay đổi chất lượng cuộc sống cũng như các vấn đề về thể chất và tâm lý.

Nhiều người được hồi sức thành công vẫn mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như chấn thương não, thiếu hụt chức năng, thiếu hụt tâm lý nhận thức, chẳng hạn rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), lo lắng, trầm cảm, mất trí nhớ.