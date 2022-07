'Ngựa ô' An Biên tiếp tục tạo bất ngờ tại SPL Bia Saigon Cup 2022

Có trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận, An Biên đang là bất ngờ nằm ngoài dự đoán của SPL mùa thứ 4. HLV Phú "Ngựa" ở vòng trước đã nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của An Biên vẫn là trụ hạng. Với phong độ khó tin hiện tại, An Biên đủ sức để đặt những mục tiêu cao hơn.