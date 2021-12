Ngủ ngon giấc nhờ nệm chất liệu foam

Mỗi ngày dù bận rộn cỡ nào, tỷ phú Bill Gates đều cố gắng dành ít nhất 7 giờ để ngủ. Theo Bill Gates, ngay cả khi chúng ta có rất nhiều việc phải làm, ngủ đủ vẫn rất quan trọng. Hiểu được tầm quan trọng của giấc ngủ, thương hiệu Nệm Kim Cương cho ra đời sản phẩm nệm foam Aloe Vera Elastic, được làm từ chất liệu foam giúp chăm sóc giấc ngủ tốt hơn.

Foam là chất liệu nhẹ, được tạo ra từ nhiều loại bọt khí ở trạng thái lỏng hay rắn khác nhau. Bọt foam dạng rắn được sản xuất và đưa vào sử dụng từ những năm đầu của thế kỷ XX. Với độ dẻo dai, khả năng co giãn cao đặc trưng, bọt foam được ứng dụng nhiều tại NASA để làm ghế và dây an toàn cho tàu vũ trụ. Sau đó, vật liệu này dần “lấn sân” sang lĩnh vực mũ bảo hiểm, lót giày, ghế xe hơi, áo đệm ngực...

Khi gặp nhiệt độ và áp suất của cơ thể, bọt foam sẽ từ từ nén giãn phù hợp, tạo ra hiệu ứng ôm sát cơ thể. Nệm có đàn hồi tốt, độ bền 7-10 năm, nhẹ và thân thiện với môi trường. Từ những điểm cộng đó, nệm foam trở thành sản phẩm được ưa chuộng trong ngành công nghiệp giấc ngủ, trở thành lựa chọn phổ biến ở các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu....

Tại Việt Nam trong những năm gần đây, nệm foam cũng đang dần trở nên phổ biến với nhiều sản phẩm chất lượng. Có thể kể đến nệm foam Aloe Vera Elastic của thương hiệu Nệm Kim Cương. Sản phẩm được đánh giá cao bởi chức năng nâng đỡ cơ thể, đem lại tư thế nằm linh hoạt cho phần đầu, cổ và vai. Không những thế, phần lưng, chân phía dưới được cố định và không bị bao trọn, không bám dính như các loại nệm truyền thống khác.

Khi ngủ, nhiệt độ cơ thể sẽ cao hơn khiến các hormone tăng dần và tác động trực tiếp chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, để đảm bảo cho sức khỏe, người tiêu dùng nên lựa chọn nệm có tính thoáng khí cao như nệm foam Aloe Vera Elastic. Vỏ áo nệm được bao phủ bên ngoài lớp foam, tạo cảm giác “đông ấm hạ mát”. Cấu trúc này thay đổi nhiệt độ theo cơ thể và phù hợp với những nước khí hậu nhiệt đới.

Hơn nữa, nệm foam Aloe Vera Elastic còn mang kiểu dáng hiện đại, chức năng kháng khuẩn, hạn chế côn trùng, nấm mốc, dễ dàng vệ sinh. Với thiết kế gọn nhẹ, nệm dễ dàng vận chuyển, không gây khó khăn khi dọn nhà hay bài trí lại không gian sống.

Tại một diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Jack Ma từng chia sẻ: “Nếu tôi không ngủ ngon, vấn đề sẽ không được giải quyết. Nếu tôi ngủ ngon, tôi sẽ có cơ hội xử lý chúng một cách tốt hơn. Cho nên hãy đánh một giấc thật ngon, mặc cho chuyện gì có xảy ra”.

Các chuyên gia về giấc ngủ cũng đồng tình với quan điểm của Jack Ma. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra thiếu ngủ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ. Chúng làm con người mất tập trung, suy giảm trí nhớ, kém sáng tạo, nhận thức kém, từ đó có thể đưa ra các quyết định sai lầm.

Để giải quyết các vấn đề của giấc ngủ trong cuộc sống hiện đại, Nệm Kim Cương đã nghiên cứu và lựa chọn chất liệu phù hợp trong sản xuất, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng tốt hơn. Vỏ nệm foam của hãng chứa tinh chất lô hội, giúp cân bằng độ ẩm cho da, làm mượt và tránh tác động mạnh tới tóc.

Sản phẩm được cấu tạo bởi lớp foam cao cấp đa tầng. Trong đó, lớp trên êm ái, có độ đàn hồi tốt và dẻo dai. Lớp dưới là foam PU trắng bền bỉ vững chãi, có tác dụng như đế nệm, hạn chế hiện tượng xẹp lún. Bên cạnh đó, lớp vải 4D phối ở thành nệm mang lại cảm giác thông thoáng cho người dùng.

Với sản phẩm nệm foam Aloe Vera Elastic, Nệm Kim Cương mong muốn hỗ trợ người dùng tăng cường sức khỏe, bảo vệ xương khớp, cải thiện quá trình lưu thông khí huyết. Sản phẩm được kỳ vọng mang đến giấc ngủ ngon, tiếp năng lượng để dẫn lối người trẻ dùng tới thành công.

