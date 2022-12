Ngư dân mất tích sau vụ va chạm tàu hàng trên biển Vũng Tàu

Khoảng 7h20 ngày 12/12, tàu Lady Roxana (quốc tịch Panama) của Công ty TNHH Sellan Gas, có hải trình từ TP.HCM ra khu vực phao số 0 luồng Vũng Tàu - Thị Vải.

Khi cách mũi Vũng Tàu 2,6 hải lý về phía tây nam, phương tiện này va chạm với tàu cá mang số hiệu TG-91402-TS, do bà Phạm Thị Loan (ngụ huyện Gò Công, Tiền Giang) làm chủ.

Cú va chạm khiến tàu cá TG-91402-TS bị chìm, 6 ngư dân trên phương tiện này rơi xuống biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan đã điều tàu đến hiện trường tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 8h30 cùng ngày, 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm đã được lực lượng chức năng cứu vớt, còn một ngư dân mất tích.

Chủ tàu Lady Roxana cũng đã điều động thợ lặn đến hiện trường tổ chức tìm kiếm trong cabin, buồng máy tàu cá. Chủ tàu cũng có phương án thuê tàu lai dắt tiếp cận, kéo tàu cá bị nạn về bờ.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn và điều tra xử lý vụ việc.

