Ngôn Thừa Húc tái hợp tình cũ

Ngôn Thừa Húc và người mẫu Trương Hi Ân từng có thời gian hẹn hò. Cặp đôi chia tay và là bạn bè trong nhiều năm.

Ngày 11/11, Sina đưa tin Ngôn Thừa Húc bị bắt gặp hẹn hò tối với người mẫu Trương Hi Ân và vài người bạn. Tài tử 43 tuổi rất ân cần với bạn gái cũ. Khi Trương Hi Ân đến nơi, anh chạy ra đón. Khi ra về, người đẹp có vẻ đã say, nam diễn viên Đài Loan đưa cô về tận nhà.

Ngôn Thừa Húc bị bắt gặp hẹn hò với người mẫu gợi cảm Trương Hi Ân.

Trương Hi Ân sinh năm 1983, là người mẫu cùng thuộc công ty quản lý với Lâm Chí Linh. Năm 2014, cô và Ngôn Thừa Húc có thời gian tìm hiểu, cùng du lịch nước ngoài. Sau đó, tài tử Vườn sao băng thừa nhận: "Trương Hi Ân là một người bạn vô cùng quan trọng của tôi".

Tuy nhiên, lúc này Ngôn Thừa Húc không thể quên Lâm Chí Linh nên vẫn nhắn tin với "siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan". Nhận thấy bạn trai còn tình cảm với người cũ, Trương Hi Ân chủ động nói lời chia tay.

Sau này, người mẫu nhiều lần động viên Ngôn Thừa Húc hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu. Đến năm 2017, nam diễn viên bị bắt gặp đi du lịch với Lâm Chí Linh tại Malaysia.

Trương Hi Ân từng buông tay khi biết Ngôn Thừa Húc vẫn vương vấn tình cũ Lâm Chí Linh.

Theo truyền thông Đài Loan, Trương Hi Ân là người thấu hiểu Ngôn Thừa Húc. Dù mối tình trước không kết thúc viên mãn, họ vẫn là bạn bè.

Lâm Chí Linh đã kết hôn với ca sĩ Nhật Bản Akira vào 17/11/2019. Ngôn Thừa Húc vẫn đang độc thân, do đó, người hâm mộ hy vọng anh sớm tìm được người tâm đầu ý hợp.