Ngón tay sưng to sau khi bị rắn cắn

Bệnh nhi qua cơn nguy kịch sau khi được truyền 8 lọ huyết thanh kháng nọc độc rắn lục.

Theo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, bệnh nhân là bé T.N.C. (6 tuổi, trú tại Cà Mau) nhập viện chiều 9/4 do sưng nề ngón tay giữa và cánh tay bên phải.

Trước đó, khoảng 1h ngày 7/4, bé C. giật mình tỉnh dậy và kêu đau ngón giữa bàn tay phải. Bệnh nhi có vết trầy nhẹ và sưng nề đốt 2 của ngón tay này. Sau khi kiểm tra xung quanh, gia đình không phát hiện con vật lạ gần giường. Tuy nhiên, do nhà lá, nền đất, gia đình có nghe thông tin về rắn lục sống xung quanh khu vực này.

Sau 7 giờ theo dõi tại nhà, tình trạng sưng nề lan rộng ra bàn tay và cẳng tay. Bệnh nhi được đưa tới điều trị tại cơ sở y tế tư nhân. Ngày 9/4, tay bé C. sưng nề lan đến vùng cánh tay, ngón tay giữa đau nhiều hơn khiến gia đình phải đưa con tới khám tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Ngón tay bệnh nhi bị sưng nề do rắn cắn. Ảnh: BVCC.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhi có các bóng nước quanh đốt 2 của ngón 3 bàn tay phải, rối loạn đông máu nặng, tiểu cầu giảm. Kết hợp thông tin về môi trường xung quanh, các bác sĩ nhanh chóng truyền cho C. 4 lọ huyết thanh kháng nọc rắn lục.

Sau hơn 24 giờ theo dõi, tay phải của C. không sưng nề thêm, không xuất huyết nhưng tình trạng rối loạn đông máu chưa cải thiện. Các bác sĩ truyền thêm cho bệnh nhi 4 lọ huyết thanh.

Sau 6 giờ truyền huyết thanh lần 2, các xét nghiệm về đông máu của bệnh nhi trở về bình thường, không xuất huyết, ăn uống tốt.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Thiên Lý, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, phụ trách khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, bệnh viện thời gian qua cũng ghi nhận nhiều trường hợp bị rắn cắn. Số ca bệnh tăng lên vào mùa mưa và mùa rắn sinh sản.

"Đa số trường hợp trẻ bị rắn cắn khi chơi ngoài sân vườn, đang ngủ, tay, chân thò ra khỏi giường. Một số trường hợp rắn chui vào tận trong màn để cắn nạn nhân", bác sĩ Lý cho hay.

Do đó, để phòng ngừa bị rắn cắn, vị chuyên gia này khuyến cáo người dân cần kiểm tra nhà cửa, các dụng cụ, vật dụng có thể là nơi lẩn trốn của rắn; dọn sạch cỏ, bụi cây thấp để rắn không trốn sát nhà; đi giày, ủng khi di chuyển trong đêm, không đưa tay vào lỗ, hang; tránh đe dọa, tấn công hay tìm cách bắt rắn; trẻ em không nên ngủ dưới đất, đồng thời mắc màn kỹ dưới chiếu.

Nếu không may bị rắn cắn, người dân không nên sử dụng các biện pháp dân gian như đắp lá, chích rạch da lấy nọc rắn..., do có thể làm chậm việc dùng huyết thanh, gây nhiễm trùng vết thương. Lúc này, mọi người nên trấn an nạn nhân, bất động chi bị cắn và đưa tới cơ sở y tế gần nhất.