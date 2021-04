Ngọn núi nào cao nhất miền Tây Nam Bộ?

Câu 3: Núi Cấm được mệnh danh là…? Đà Lạt của An Giang

Fansipan của An Giang

Bạch Mã của An Gang

Bà Rá của An Giang Có khí hậu mát mẻ, núi Cấm được mệnh danh là “Đà Lạt của An Giang”. Núi Cấm với nhiều truyền thuyết bí ẩn luôn thu hút rất đông phượt thủ và khách du lịch.