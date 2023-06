Ngôi vương phòng vé Việt liên tiếp đổi chủ

Bước vào giai đoạn cao điểm mùa phim hè 2023, rạp Việt chứng kiến sự đổ bộ của loạt phim quốc tế. Như thường lệ, các dự án giải trí vẫn là lựa chọn ưu tiên của khán giả.

So với mùa phim đầu năm, khán giả yêu điện ảnh nước nhà có ít lựa chọn hơn trong dịp hè. Thời điểm hiện tại, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là phim nội địa duy nhất còn xuất hiện tại các phòng chiếu. Ra mắt từ dịp lễ 30/4-1/5, sức hút của tác phẩm tới nay đã “chạm đáy”, doanh thu nhỏ giọt.

Cuối tuần qua, đứa con tinh thần của Lý Hải chỉ thu về thêm 366 triệu đồng, với khoảng hơn 4200 đầu vé được bán ra. Theo khảo sát của Tri thức trực tuyến, dự án này còn trụ lại ở một số rạp khu vực phía Nam trong tuần này.

Phim nội thất thế, phim ngoại lên ngôi

Trước Lật mặt 6, Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 cùng Siêu lừa gặp siêu lầy từng liên tiếp chinh phục các cột mốc quan trọng tại phòng vé. Thành tích của 4 tác phẩm này khiến khán giả đại chúng có thêm niềm tin vào điện ảnh nội địa sau khoảng thời gian dài thất thế thảm hại. Năm 2022, có tới hơn 50 dự án của nước nhà lỗ nặng do doanh thu quá thấp.

Bước sang nửa đầu năm 2023, tổng số tiền mà phim Việt kiếm được vượt quá 1000 tỷ đồng , cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Song, kỳ tích này không được lặp lại khi bước sang giai đoạn cao điểm của mùa phim hè.

Phim Việt không còn làm chủ trên sân nhà kể từ khi Lật mặt 6 bị Fast & Furious 10 vượt mặt. Sau gần 1 tháng thống trị phòng vé, bộ phim của Lý Hải chính thức bị soán ngôi vương trên bảng tổng sắp. Ngay sau khi ra mắt, phần 10 Fast & Furious đã “làm mưa làm gió” với tốc độ tăng doanh thu ấn tượng, thu về 28 tỷ chỉ sau 2 ngày. Tới nay, siêu bom tấn với kinh phí sản xuất 340 triệu USD đã thu về gần 100 tỷ đồng tại rạp Việt.

Xếp ngay sau đó là Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời. Dù chỉ mở bán vé sneakshow (suất chiếu đặc biệt) trong 2 ngày, tác phẩm vẫn thu hút được một lượng lớn khán giả ra rạp. Sau khi chính thức khởi chiếu từ ngày 26/5, bộ phim hoạt hình Nhật Bản nhanh chóng soán ngôi Fast & Furious 10. Tính tới chiều 27/5, dự án đã thu về tổng số tiền lên tới gần 20 tỷ.

Fast & Furious 10 lật đổ thế thống trị của phim Việt trên sân nhà.

Sau khi Fast & Furious 10 cùng Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời hạ nhiệt, Transformers: Quái thú trỗi dậy chính thức “lên ngôi”. Khởi chiếu từ ngày 9/6, dự án nhà Paramount Pictures hiện là cái tên “hot” nhất thị trường nước ta cũng như trên cả thế giới.

Cuối tuần qua, bộ phim kiếm được xấp xỉ 30 tỷ đồng tại rạp Việt.

Ngôi vương phòng vé thay đổi liên tục

Nếu như trước đó, Nhà bà Nữ hay Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh có thể duy trì vị trí top 1 phòng vé suốt nhiều tuần, thậm chí hàng tháng liền, thì loạt phim hè lại “đổi ngôi” liên tiếp. Hiếm dự án nào có thể giữ nhiệt quá 2 tuần. Thực tế, kể cả bom tấn Hollywood cũng khó thể tạo nên kỳ tích tại rạp Việt.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này. Song, chủ yếu là do sự xuất hiện ồ ạt và dày đặc của hàng loạt phim ngoại. Mùa phim hè 2023 chứng kiến nhiều cái tên hot từ thị trường nước ngoài, khởi động bằng Vệ binh dải Ngân Hà 3.

Sau bom tấn nhà Marvel, Fast & Furious 10, Nàng tiên cá, Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời cho tới Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện và mới nhất là Transformers: Quái thú trỗi dậy kéo nhau ra mắt.

Thời điểm mỗi dự án ra rạp thường chỉ cách nhau khoảng 1 tuần. Chính vì vậy, lượng khán giả bị phân tán khá nhiều. Bản thân thượng đế cũng có lựa chọn đa dạng cho mỗi lần xuống tiền mua vé.

Sự xuất hiện dày đặc của phim hè không phải chuyện lạ. Bởi lẽ, đây là khoảng thời gian lượng khách ra rạp tăng đáng kể. Tại một số thị trường lớn như Mỹ, hè là một trong hai thời điểm của năm phòng vé “bội thu”. Điều tương tự xảy ra ở Việt Nam, do đại đa số học sinh sinh viên bước vào kỳ nghỉ dài.

Transformers 7 đang thống trị phòng vé nước ta.

Trở lại với loạt phim ngoại mùa hè 2023 tại nước ta, bên cạnh những bom tấn kinh phí lớn, nhiều dự án không phải từ Hollywood vẫn có doanh thu ấn tượng.

Ví dụ điển hình là Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời. Bộ phim thứ 42 trong series 2D về chú mèo ú vừa lập thành tích “khủng”. Xoay quanh hành trình khám phá vương quốc mới lạ, phim hấp dẫn nhờ câu chuyện đáng yêu, đặc biệt là sức hút từ các nhân vật gắn liền tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả.

Theo đơn vị phát hành CJ CGV, tác phẩm hoạt hình Nhật Bản chính thức trở thành anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Ngoài hoạt hình, người xem cũng có nhiều lựa chọn thể loại khác như kinh dị (Ông Kẹ, Hoon Payon: Bùa hình nhân), hành động/tội phạm (Vây hãm: Không lối thoát)...

Khẩu vị thượng đế là gì?

Nhìn vào bảng tổng sắp rạp Việt thời điểm gần đây, dễ thấy những phim ăn khách có “mẫu số chung”: giàu yếu tố giải trí. Từ Fast & Furious 10, Doraemon cho tới Transformers 7, các dự án này đều không có kịch bản thực sự ấn tượng.

Sở dĩ nói như vậy vì câu chuyện trong phim diễn ra theo công thức đã cũ, nhiều tình tiết rập khuôn, chưa có nhiều ý tưởng sáng tạo. Thế nhưng, chúng vẫn biết cách chiều lòng người xem bằng việc đem lại trải nghiệm giải trí “đáng đồng tiền bát gạo”.

Flash là bom tấn tiếp theo cập bến rạp Viêt.

Nếu Doraemon mang tới tạo hình nhân vật ngộ nghĩnh cùng những bảo bối trứ danh, thì Fast & Furious 10 hay Transformers 7 lại gây choáng ngợp với phần đồ họa kỹ xảo mãn nhãn, với nhiều góc quay, cú máy biến hóa phức tạp. Cùng với đó, âm thanh các cảnh hành động, rượt đuổi, cháy nổ cũng mang lại cảm giác cực kỳ đã tai. Đó chính là những điều mà đại đa số khán giả muốn trải nghiệm tại rạp.

Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện là tác phẩm có chất lượng kịch bản nổi trội hơn hẳn. Song, doanh thu phim vẫn kém xa so với dự án cùng thể loại là Doraemon, với kịch bản ít trau chuốt hơn.

Dẫu vậy, không phủ nhận thành tích phòng vé của các bộ phim này một phần không nhỏ là nhờ sức hút từ thương hiệu.

Sắp tới, có thêm khoảng 10 phim ngoại đổ bộ rạp Việt chỉ trong tháng 6. Các dự án hoạt hình vẫn thừa thắng xông lên, với những cái tên nổi trội như Xứ sở các nguyên tố, Mavka: Thần thoại rừng xanh và Ruby thủy quái tuổi teen. Thượng đế cũng có thêm lựa chọn với thể loại hài (Vú em dạy yêu), kinh dị (Tà chú cấm, Ma sơ trục quỷ) hay phim tài liệu (J-hope IN THE BOX, SUGA: Road to D-DAY)...

Đặc biệt, màn đổ bộ của hai bom tấn Flash của nhà DC cùng Indiana Jones và vòng quay định mệnh đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Bộ đôi lần lượt ra mắt vào thời điểm giữa và cuối tháng, được kỳ vọng trở thành những “cú hit” phòng vé mới.

Chưa dừng lại ở đó, Hollywood tiếp tục tung ra thêm ít nhất 3 bom tấn trong tháng 7, bao gồm Quỷ quyệt 5, Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo - Phần 1 và Barbie. Không nghi ngờ gì, thị trường điện ảnh Việt khoảng thời gian sắp tới sẽ hoàn toàn bị phim ngoại “át vía”.