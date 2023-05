'Ngôi vương' những cái tên đặt cho con phổ biến nhất ở Mỹ

Theo báo cáo từ Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ ngày 12/5, Liam và Olivia tiếp tục là những cái tên phổ biến nhất được đặt cho bé trai và bé gái.

Liam và Olivia là tên thông dụng nhất được đặt cho bé trai và bé gái. Ảnh: Calgary Herald.

Liam có năm thứ 6 liên tiếp trở thành tên thông dụng nhất cho bé trai. Trong khi đó, Olivia cũng giữ "ngôi vương" cho tên phổ biến nhất của bé gái trong 4 năm, kể từ khi soán ngôi tên Emma, AP đưa tin.

Trong top 10 cái tên phổ biến cho bé gái, chỉ có Luna là tên mới trong báo cáo năm nay.

Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ đã tổng hợp danh sách từ năm 1997, thường tiết lộ tác động của văn hóa đại chúng đối với xu hướng đặt tên cho con. Bộ phim Yellowstone được cho là đã ảnh hưởng đến các cặp cha mẹ trẻ, với tên nhiều nhân vật trong bộ phim ra mắt năm 2018 ngày càng được dùng để đặt tên cho con

Dutton là tên một gia đình trong bộ phim, và nó trở thành tên tăng thứ hạng nhanh nhất trong bảng xếp hạng tên thông dụng. Từ vị trí 986 vào năm 2021, “Dutton” đã leo lên hạng 835.

Trong khi đó, Kayce, tên nhân vật xuất hiện trong Yellowstone, đã bứt phá từ vị trí 1.077 vào năm 2021 lên hạng 587.

Dữ liệu mới nhất của Cơ quan An sinh Xã hội cho thấy 3,64 triệu trẻ sơ sinh ở Mỹ đã được cấp thẻ An sinh Xã hội vào năm 2022, tăng nhẹ so với năm 2021.

10 tên phổ biến nhất tại Mỹ cho bé trai gồm: Liam, Noah, Oliver, James, Elijah, William, Henry, Lucas, Benjamin và Theodore. Trong khi đó, tên thông dụng ở những bé gái lần lượt là Olivia, Emma, Charlotte, tiếp theo là Amelia, Sophia, Isabella, Ava, Mia, Evelyn và Luna.