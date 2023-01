Ngồi tù oan 17 năm vì tội ác do người giống hệt mình gây ra

Năm 2000, Richard Jones (sống ở thành phố Kansas, bang Kansas, Mỹ) bị bỏ tù oan vì tội cướp giật có vũ khí.

Tuy nhiên, sai lầm này mãi đến nhiều năm sau mới được làm sáng tỏ khi nạn nhân và nhân chứng vụ việc xem ảnh của tên tội phạm Ricky Amos - “người song trùng” (hai người không chung huyết thống nhưng có ngoại hình giống nhau) của anh.

Theo Ladbible, năm 1999, tại bãi đậu xe của siêu thị Walmart ở thành phố Roeland Park (bang Kansas), một gã đàn ông cố gắng cướp túi xách của một người phụ nữ.

Bất chấp việc Jones có bằng chứng ngoại phạm là ở cùng bạn gái tại thành phố Kansas, cũng như thiếu vật chứng ở hiện trường, anh vẫn bị kết án 19 năm tù.

Sự nhầm lẫn xảy ra khi các nhân chứng khẳng định Jones là thủ phạm khi xem hình ảnh do phía cảnh sát cung cấp.

Jones cố gắng kháng cáo nhiều lần, nhưng đều bị từ chối.

Nhiều năm sau, The Midwest Innocence Project (tạm dịch: Dự án Vô tội Trung Tây) và Trường Luật Đại học Kansas đã phối hợp trong chiến dịch rửa oan cho Jones.

Trong quá trình tìm hiểu, họ phát hiện Ricky Amos đang ở trong cùng nhà tù. Thẩm phán và nhân chứng sau đó được xem ảnh Jones và Amos đặt cạnh nhau. Tất cả đều không thể phân biệt hai người đàn ông.

Jones được đoàn tụ với gia đình vào năm 2017, sau 17 năm ngồi tù oan sai. Ảnh: The Midwest Innocence Project.

Không có vật chứng, DNA hay dấu vân tay nào có thể khẳng định Amos dính líu tới tội ác năm 1999. Điều duy nhất được xác định là hắn sống gần hiện trường vụ án.

Mặc dù kiên quyết phủ nhận hành vi phạm tội trong quá khứ, Amos bị kết án thay cho Jones. Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tên này sẽ không phải đối mặt với việc truy tố tội danh.

Jones được trả tự do vào năm 2017. Khi đoàn tụ với gia đình, anh xúc động nói: “Đối với các con tôi, đó là hành trình khó khăn, nhưng giờ chúng đã đủ khôn lớn để có thể hiểu được”.

Jones nhận được giấy chứng nhận vô tội, cũng như khoản bồi thường oan sai.

“Tôi không tin vào may mắn. Tôi nghĩ là mình đã được ban phước lành”, anh nói với Kansas City Star.

Một luật sư tham gia bào chữa trong vụ án cho biết: “Chúng tôi rất kinh ngạc bởi Jones và Amos trông quá giống nhau. Thật may là cuối cùng chân tướng sự việc đã sáng tỏ”.

