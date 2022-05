Ngôi sao vô duyên với Oscar

Jim Carrey có màn thể hiện nổi bật trong các phim như The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind cùng nhiều tác phẩm khác. Nhưng điều bí ẩn là trong suốt sự nghiệp, ông chưa một lần được đề cử giải Oscar. Việc Jim Carrey bị Viện Hàn lâm ngó lơ khiến nhiều người bất ngờ suốt những năm qua. Ảnh: East News.