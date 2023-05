Ngôi sao truyền hình Australia qua đời ở tuổi 28 sau tai nạn thảm khốc

Ngày 2/5 (giờ địa phương), tờ The Sun đưa tin Dannii Erskine - ngôi sao của chương trình truyền hình Bride and Prejudice - qua đời ở tuổi 28 sau vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng. Tin buồn sau đó được xác nhận bởi gia đình cô. Vụ tai nạn xảy ra tại Melbourne, Australia vào 28/4 khi Dannii Erskine đang trên đường trở về nhà.

Trên trang cá nhân của Dannii, gia đình cô thông báo: "Ngày 28/4, mạng sống của Dannii đã bị cướp đi vì một tài xế chạy quá tốc độ. Đây là tai nạn khủng khiếp. Chúng tôi cảm ơn những lời chia buồn. Tài khoản sẽ bị xóa trong hôm sau".

Em gái của Dannii Erskine là Dee nói với So Dramatic: "Khi vừa đi qua đèn xanh, chị ấy đã bị chiếc xe khác đâm phải". Gia đình cho biết ngôi sao truyền hình bị thương nặng ở đầu và qua đời tại bệnh viện lúc 12h01 ngày 29/4 do chết não. Người nhà nói thêm "hộp sọ của Dannii Erskine bị dập nát khi va chạm với túi khí. Cơ thể có những vết thương lớn".

Gia đình đau xót khi Dannii đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường sau khi chia tay. “Cô ấy 28 tuổi, tràn đầy sức sống. Cô ấy đang cố gắng để tiếp tục và gặp gỡ một ai đó. Nhưng bây giờ cô ấy không còn cơ hội đó", người thân nói.

Dannii Erskine được biết đến sau khi tham gia Bride and Prejudice ​​mùa 2019 cùng vị hôn phu lúc bấy giờ của cô, Denton. Chương trình thực tế kể về các cặp đôi dự định kết hôn, nhưng gia đình không chấp nhận mối quan hệ của họ.

