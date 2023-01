Ngôi sao trẻ nhất 'Avatar 2'

Bày tỏ với Hollywood Reporter, sao nhí nói Avatar: The way of water là dự án điện ảnh có quy mô lớn nhất cô từng tham gia. Bên cạnh đó, cơ hội làm việc với đạo diễn huyền thoại James Cameron giống như giấc mơ thành hiện thực với cô bé này. "Em rất kính trọng bác - đạo diễn xuất chúng và con người tuyệt vời. Bác James đã dạy cho em nhiều thứ để trở thành diễn viên giỏi, đặc biệt là trong việc luôn luôn tò mò, không ngại đặt câu hỏi", Trinity nói.