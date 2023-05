Ngôi sao trang điểm thế nào tại Cannes 2023

Những xu hướng makeup của năm 2023 như đánh mắt khói, "nàng tiên cá" được nhiều ngôi sao lăng xê tại Liên hoan phim Cannes.

Lily Rose và The Weeknd xuất hiện tại Cannes để quảng bá cho bộ phim The Idol. Ảnh: @Festival_Cannes.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 thu hút sự chú ý của những người đam mê điện ảnh và cả giới mộ điệu toàn cầu. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của nhiều diễn viên, người mẫu và ca sĩ nổi tiếng. Bên cạnh trang phục lộng lẫy, phong cách trang điểm của các ngôi sao này cũng là điểm nhấn đáng chú ý.

Dưới đây, Harper Bazaar tổng hợp những makeup look nổi bật trong sự kiện Cannes năm nay.

Jennifer Lawrence để tóc buông xõa khi diện bộ váy đỏ lộng lẫy. Ảnh: Shutterstock.

Jennifer Lawrence

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence chọn cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng, quyến rũ. Năm nay, cô diện chiếc váy lụa crepe Dior Haute Couture màu đỏ và cũng đánh màu son đỏ của thương hiệu này.

So với xu hướng tóc được tạo kiểu nhiều lớp ở Hollywood hiện nay, nữ diễn viên "Don't look up" chọn để xoã tự nhiên, nhẹ nhàng.

Jennie nhận nhiều lời khen với tạo hình sang trọng, nhẹ nhàng. Ảnh: Shutterstock.

Jennie Ruby Jane

Nữ idol chọn kiểu tóc bện dây thừng và tạo điểm nhấn bằng hai chiếc nơ đen to bản ở trên và dưới. Cô không diện nhiều phụ kiện, chỉ đeo một đôi khuyên tai bằng đá lấp lánh.

So với kiểu make up khá già dặn ở buổi đầu tiên, phong cách trang điểm lần này có phần đơn giản, nhẹ nhàng hơn.

Lily Rose hội tụ cùng dàn sao "The Idol". Ảnh: Shutterstock.

Lily Rose

Để cân bằng với đôi mắt khói, nữ người mẫu chỉ đánh môi màu nude. Ngoài ra, cô uốn tóc kiểu Pháp thanh lịch, nhẹ nhàng, làm nổi bật vẻ đẹp hiện đại của vùng Riviera. Một vài lọn tóc được buông xoã tự nhiên ở hai bên mặt.

Natalie Portman tạo điểm nhấn ở đôi mắt khói. Ảnh: Shutterstock.

Natalie Portman

Natalie Portman là gương mặt quen thuộc tại Liên hoan phim Cannes. Năm nay, nữ diễn viên vẫn mang đến vẻ ngoài sang trọng với kiểu tóc búi thấp, đôi mắt màu khói kết hợp với đôi môi màu nude hồng hào.

Naomi Campbell chọn tóc xoăn lọn sóng kết hợp với bộ váy đỏ cut-out. Ảnh: @naomi.

Naomi Campbell

Naomi Campbell lăng xê trào lưu "nàng tiên cá" với mái tóc xoăn gợn sóng và lớp trang điểm lấp lánh ánh ngọc trai.

Elle Fanning thanh lịch với mái tóc búi. Ảnh: @ellefanning.

Elle Fanning

Elle Fanning là một trong gương mặt nổi bật tại cannes năm nay. Để phù hợp với bộ váy lộng lẫy như cổ tích, cô chọn kiểu tóc búi thấp mềm mại, kẻ mắt nước màu đen và đôi môi hồng như cánh hoa.

Ngoài ra, đường nét khuôn mặt của nữ diễn viên cũng được tôn lên nhờ kiểu lông mày kẻ ngược.

Dua Lipa búi tóc và để tóc mái dài, buông lơi. Ảnh: @dualipa.

Dua Lipa

Dua Lipa toát lên vẻ vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ với phần tóc mái dài và đôi mắt khói tông bạc.

Kiểu tóc mái này ôm lấy cả hai bên, khiến khuôn mặt của nữ ca sĩ trông sắc sảo hơn và phù hợp với chiếc váy đen cut-out táo bạo. Phần tóc đằng sau được búi cao xoắn để làm nổi bật phần tóc mái dài quá mắt đằng trước.

Nữ diễn viên Crazy Rich Asians biến tấu kiểu tóc mái của Audrey Hepburn. Ảnh: @gemmachan.

Gemma Chan

Xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2023 cho bộ phim Monster, nữ diễn viên đã thổi một làn gió mới cho kiểu tóc mái kinh điển của Audrey Hepburn.

Thay vì cắt thẳng, nhà tạo mẫu tóc của cô đã đánh rối cho phần tóc mái được cắt lớp, bồng bềnh.

Nữ người mẫu diện váy đen và phối với đôi khuyên tai to màu xanh ngọc. Ảnh: @soojmooj.

Soo Joo Park

Nữ người mẫu cũng bắt kịp xu hướng "nữ thần biển cả" với làn da phủ sương và mái tóc ướt vuốt ngược.

Để làm nổi bật chiếc váy đen của thương hiệu YSL, cô đeo một đôi bông tai nạm kim cương màu ngọc lục bảo ( Paraiba Tourmaline) và nhẫn kim cương cùng chất liệu từ thương hiệu Chopard.