Ngôi sao TikTok bị bóc mẽ đạo văn

Brooke Lim (19 tuổi), ngôi sao TikTok ở Singapore, phải xin lỗi khi bị tố đạo văn từ 5 cuốn sách và 8 bài báo cho bài luận của mình.

Lim nổi tiếng khi thành lập và làm chủ trung tâm gia sư ở tuổi 19.

Brooke Lim, chủ một trung tâm gia sư chuyên về General Paper (GP, môn học bắt buộc để vào đại học ở Singapore), đã lên tiếng xin lỗi vì đạo văn trong bài viết trên blog, AsiaOne đưa tin.

Các cáo buộc về Lim được đăng trong một tài liệu của Google và công khai lên TikTok vào đầu tuần trước với tài khoản tên @sugaresqueessay.

Theo tài liệu, Lim đã xuất bản một bài luận có tiêu đề "On Being Afraid Of Eating" (tạm dịch: Về chứng sợ ăn) trên blog của mình, Grayscale Copy, vào ngày 18/4. Cô cũng đã chia sẻ nó trên kênh Telegram cá nhân.

Lim được nhiều người biết đến với tài khoản @sugaresque, có hơn 183.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Trước đây có thông tin cho rằng công ty gia sư do cô điều hành, Classicle Club, đã đạt được lợi nhuận 6 con số trong 6 tháng vào năm 2022.

Bài "bóc phốt" nói rằng “hơn 70% bài luận không phải là tác phẩm gốc của cô ấy (Lim)”, đồng thời chỉ ra các chi tiết đạo văn từ 5 cuốn sách và 8 bài báo.

Những người tố cáo (giấu tên) nói rằng họ mắc chứng rối loạn ăn uống và từng đọc sách về tình trạng này, vì thế họ dễ dàng nhận ra bài luận của Lim là đạo văn. Sau khi họ nhắn tin ẩn danh cho Lim, cô đã không trả lời mà đã âm thầm xóa những phần ăn cắp ý tưởng.

Lim đã đăng lời xin lỗi vì đạo văn.

Lim cuối cùng đã đăng video xin lỗi lên TikTok vào hôm 24/2.

Nữ gia sư 19 tuổi nói rằng cô đã nhận được những lời dọa giết trên mạng xã hội sau vụ việc. Trả lời phỏng vấn The Straits Times, cô nói: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sai lầm gần đây của mình khi đạo văn một đoạn trong bài đăng trên blog cá nhân".

Lim nhấn mạnh bài luận không nhằm mục đích kiếm lời, bài tập học thuật hay xuất bản.

"Tôi xin lỗi những người theo dõi, sinh viên, độc giả và tác giả của những tác phẩm mà tôi đã đạo văn. Tôi đã gỡ bài luận xuống và sẵn sàng đón nhận bất kỳ đề xuất nào về cách xử lý tình huống này", cô bày tỏ.

Lim cũng đăng một video khác vào cùng ngày, bác bỏ cáo buộc của cô Jiabao Ge – người chia sẻ các mẹo về bác sĩ gia đình trên mạng xã hội dưới tên @gejiabao – cho rằng đã sao chép ý tưởng và nội dung của Ge.

Bên cạnh đó, một bản kiến ​​nghị gửi tới Đại học California, Los Angeles, để xem xét bài luận nhập học của Lim về tội đạo văn đã thu được gần 700 chữ ký.

Brooke Lim là gương mặt nổi bật trên mạng xã hội Singapore khi bắt đầu công việc gia sư vào tháng 12/2021, lúc vừa tròn 18 tuổi. Lim cảm thấy tự tin khi hướng dẫn học sinh đầu tiên của mình vượt qua kỳ thi General Paper (GP), một môn học bắt buộc để vào đại học ở Singapore.

Cô gái 19 tuổi, một người có sức ảnh hưởng trên TikTok (@sugaresque), đã tăng lượng học viên của mình theo cấp số nhân trong vài tháng thông qua truyền miệng, giới thiệu và mạng xã hội, theo CNA.

Tháng 7/2022, 7 tháng sau khi bắt đầu dạy kèm riêng, cô đã thành lập Câu lạc bộ Classicle, một trung tâm dạy kèm riêng chuyên về GP.

Mức phí đối với học viên dao động 85-102 SGD/tuần cho một bài học kéo dài hai giờ. Tính đến tháng 2 năm nay, Lim có 190 học sinh GP và một danh sách chờ gồm 75 học sinh cho học phí tiếng Anh O-Level, có thể sẽ có từ giữa năm 2023.

Công ty đã thu về hơn 300.000 SGD lợi nhuận trong nửa cuối năm ngoái.