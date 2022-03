Ngôi sao thế giới chi hàng triệu USD để bảo vệ bản thân

Vợ chồng Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian và nhiều ngôi sao sẵn sàng chi trả hàng triệu USD để thuê người bảo vệ bản thân và gia đình.

Theo SCMP, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, người nổi tiếng thường đi kèm với nhiều người khác. Đây cũng được coi là một trong những yếu tố giúp họ thu hút sự chú ý và nổi bật ở đám đông.

Nếu để ý kỹ, người hâm mộ sẽ nhận ra xung quanh người nổi tiếng không chỉ là người hâm mộ hay những kẻ phá đám mà còn có nhiều vệ sĩ - người đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Để mang lại sự an toàn cho chính bản thân, nhiều ngôi sao trên thế giới đã chi trả hàng triệu USD để thuê người bảo vệ cả ngày lẫn đêm.

Vợ chồng Beyoncé, Jay-Z có ôtô chống bom. Ảnh: SCMP.

Beyoncé và Jay-Z có ôtô chống bom

Beyoncé và Jay-Z được gọi là cặp đôi quyền lực nổi tiếng thế giới. Tháng 2 vừa qua, trong một lần đi ăn tối tại nhà hàng Mother Wolf ở Hollywood, cặp sao khiến nhiều người chú ý khi đi cùng đội an ninh. SCMP miêu tả rằng nhìn thoáng qua, khán giả cho rằng đó là buổi tối thư giãn của Beyoncé và chồng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội an ninh của họ, sẽ không ai nghĩ rằng đó là buổi tối vui vẻ bình thường.

Theo truyền thông, sau buổi biểu diễn nguy hiểm của Beyoncé vào năm 2013, Jay-Z đã thuê 5 cựu nhân viên tình báo để bảo vệ vợ. Thời điểm đó, nữ ca sĩ bị nhiều người lạ mặt đeo bám sau khi rời sân khấu. Sau đó, tới chuyến lưu diễn On the run, vợ chồng Beyoncé và Jay-Z tiếp tục thuê 500 nhân viên an ninh chỉ để bảo vệ con gái của họ là Blue Ivy.

Năm 2014, vợ chồng nữ ca sĩ có tới 16 vệ sĩ bảo vệ họ cả ngày lẫn đêm, theo Mirror.

Ngoài ra, tổng số người bảo vệ Beyoncé và Jay-Z là 40 người. Trong những ngày họ dự sự kiện, con số này sẽ tăng thêm 21 người. Cùng với đó, để bảo vệ họ khi di chuyển ở đám đông, có tới 300 người chịu trách nhiệm giữ an toàn cho họ và 50 người chịu trách nhiệm ngăn chặn khán giả quá khích tiến đến khu vực sân khấu.

Tổng số người bảo vệ Beyoncé và Jay-Z là 40 người. Ảnh: SCMP.

Theo Nine.com.au, Beyoncé tốn thêm 4 triệu USD khi tăng thêm nhân viên bảo vệ. Cô cũng đầu tư thêm hai phương tiện có khả năng chống bom để bảo vệ bản thân khi di chuyển. Năm 2018, vợ chồng nữ ca sĩ thuê bảo vệ 24/24 ở căn biệt thự trị giá 88 triệu USD .

Cùng với Beyoncé, Kim Kardashian được biết đến là một trong những ngôi sao chi nhiều tiền nhất cho dịch vụ bảo vệ. Sau khi cô bị cướp ở Paris vào năm 2016, vợ cũ Kanye West đã chi 100.000 USD mỗi ngày để thuê vệ sĩ, theo Naughty Gossip. đưa tin.

Năm 2017, khi vẫn trong mối quan hệ với Kanye West, Kim và nam rapper chi 2 triệu USD để bảo đảm an ninh cho quản lý của họ, theo Vogue.

Kim chi 100.000 USD mỗi ngày để thuê vệ sĩ. Ảnh: SCMP.

Donald Trump từng được 1.000 người bảo vệ

Hoàng tử Harry là người rất coi trọng vấn đề bảo mật, theo SCMP. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2021, anh từng thừa nhận rằng mục đích của việc ký hợp đồng lớn với Spotify và Netflix là để có thêm khoản chi trả cho những chi phí liên quan đến bảo vệ bản thân và gia đình.

Không riêng những ngôi sao giải trí, nhiều doanh nhân thành đạt cũng chi khoản tiền lớn cho việc bảo vệ bản thân.

Theo một báo cáo của Facebook, đơn vị này đã chi 13,4 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg vào năm 2020. Ngoài ra, Facebook cũng phải trả thêm 10 triệu USD để bảo vệ gia đình Zuckerberg. Toàn bộ chi phí này đều được thanh toán bởi công ty.

Facebook chi trả hơn 20 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg và gia đình anh. Ảnh: SCMP.

Khi còn là tổng thống Mỹ, Quốc hội Mỹ đã chi 120 triệu USD để bảo đảm an toàn cho Donald Trump và gia đình ông, theo báo cáo vào năm 2017.

Hồ sơ chi tiết cho thấy 61 triệu USD đã được hoàn trả cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Cụ thể, New York đã tiêu tốn 308.000 USD mỗi ngày để bảo vệ Donald Trump. Cùng với đó, 58 triệu USD được dùng để thuê người bảo vệ biệt thự của cựu tổng thống Mỹ ở Florida và New York, ngay cả khi ông không ở đó.

Theo BBC, trong chuyến công tác tới Anh và Israel, Donald Trump đã đi cùng khoảng 1.000 người trong đội bảo vệ, trong đó có khoảng 150 nhân viên thuộc Sở Mật vụ.