Ngôi sao thanh minh việc vẫn du lịch bất chấp Covid-19

Nhiều nghệ sĩ, sao mạng phải ẩn bài check-in, khẳng định họ ra nước ngoài vì công việc, không phải vui chơi như dân mạng chỉ trích.

Trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, giới influencer Anh quốc luôn khiến người hâm mộ ghen tị với những chuyến nghỉ dưỡng hạng sang ở các điểm nóng du lịch quốc tế, điển hình như Dubai.

Nhưng giờ đây, thay vì khoe ảnh check-in sang chảnh, họ buộc phải ẩn bài đăng, lên tiếng thanh minh việc du ngoạn ở nước ngoài chỉ để phục vụ công việc trước làn sóng công kích từ dư luận.

Nhiều influencer khẳng định họ tới Dubai để công tác, không phải du lịch như dân mạng chỉ trích. Ảnh: @dubai.

"Chúng tôi ở đây vì công việc"

Đầu tháng này, chính phủ Anh chính thức ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, loại bỏ Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khỏi danh sách hành lang du lịch do số ca nhiễm Covid-19 gia tăng đáng kể.

Theo đó, những công dân xứ sở sương mù trở về từ UAE buộc phải trải qua 10 ngày cách ly bắt buộc.

Trước đó, nước Anh áp dụng hệt thống phân cấp mức độ nguy hiểm Covid-19 theo thang 1-4. Ở các địa phương từ cấp độ 3 trở xuống, người dân được khuyến khích ở nhà, hạn chế ra nước ngoài nếu không cần thiết.

Tận dụng điều này, nhiều nghệ sĩ, sao mạng xứ sương mù bay sang quốc gia khác để du lịch nhân dịp kỳ nghỉ đông. Không ít gương mặt nổi tiếng vẫn đăng tải những bức ảnh vui chơi, tiệc tùng trong bối cảnh đại dịch phức tạp.

Không ít gương mặt nổi tiếng vẫn đăng tải những bức ảnh vui chơi, tiệc tùng trong bối cảnh đại dịch phức tạp. Ảnh: Instagram.

Nhưng sau khi thông báo mới được công bố, họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích vì thái độ "coi thường dịch bệnh". Do đó, nhiều influencer đang có mặt ở UAE - điển hình như dàn diễn viên Love Island - phải xóa ảnh, thay đổi nội dung bài đăng để trấn an dư luận.

Ngày 13/1, ngôi sao Love Island Anton Danyluk - người từng đăng ảnh tiệc tùng trong hồ bơi ở Dubai cuối tháng 12 - chia sẻ video ghi lại toàn cảnh văn phòng làm việc với tiêu đề: "Khung cảnh từ bàn làm việc thật tuyệt".

Diễn viên James Lock từ series The Only Way Is Essex cũng chuyển sang đăng ảnh làm việc trước laptop trên Instagram, nhấn mạnh rằng dù ở nước ngoài, mình vẫn bận rộn với công việc hàng ngày.

Influencer Yazmin Oukhellou, bạn gái James Lock, giải thích với báo giới rằng chuyến đi Dubai lần này là du ngoạn công tác nhằm giới thiệu sản phẩm mới.

"Chúng tôi ở đây vì công việc, vì kinh doanh. Dĩ nhiên cả hai vẫn cần có những giây phút tận hưởng, nghỉ ngơi trong thời gian đi công tác chứ", ngôi sao mạng xã hội trả lời The Guardian.

Yazmin Oukhellou, bạn gái tài tử James Lock, nói rằng cả hai tới Dubai vì công việc và phải tranh thủ thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Ảnh: @yazminoukhellou.

Nhận được hàng loạt tin nhắn chửi rủa từ người theo dõi, Gabby Allen - một diễn viên khác đến từ chương trình Love Island - phải đính chính trên Instagram cá nhân.

"Xin chào. Nếu các bạn thắc mắc, tôi và bạn trai tới Dubai vì công ty anh ấy có trụ sở tại đây. May mắn thay, chúng tôi có chút thời gian rảnh để du ngoạn, ngắm cảnh thôi".

Ngôi sao truyền hình Laura Anderson, hiện sống ở Dubai, cũng lên tiếng bảo vệ những người đồng nghiệp. "Nếu bạn đang làm việc thì đó không gọi là kỳ nghỉ. Tôi không ra ngoài mỗi ngày vì cần xử lý công việc và cuộc sống ở đây rất áp lực".

"Cần nhạy cảm hơn"

Dù số ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng lên, người nổi tiếng và influencer vẫn tiếp tục đổ về Dubai. Thậm chí, nhà văn Clive Martine còn mô tả "điểm nóng" khu vực UAE là "Covid Casablanca" - ốc đảo trú ngụ của giới nghệ sĩ, sao mạng, YouTuber...

"Thành phố Dubai trở nên đông đúc chỉ sau một đêm. Mọi thứ đang ổn và đột nhiên khách du lịch ở khắp nơi. Tình hình dịch bệnh vẫn đang leo thang, thật đáng sợ", Rhea Matthew, một nhà quản lý xã hội, trả lời The Guardian.

Chính phủ UAE cũng nhận định "số ca mắc Covid-19 từ nước ngoài đang gia tăng" tại khu vực này.

Các influencer được khuyên nên tạm dừng đăng bài trong thời điểm nhạy cảm này. Ảnh: Shutterstock.

Nhằm đối phó với làn sóng công kích từ dư luận, Trending Travel - công ty du lịch chuyên sử dụng người nổi tiếng để quảng cáo cho các chuyến đi - khuyến cáo các influencer cần ngừng đăng bài trên mạng xã hội.

"Mọi thứ đã thay đổi. Các influencer cần nhạy cảm hơn với tình hình lúc này. Họ nên kín tiếng và tạm dừng đăng bài trên trang cá nhân", Giám đốc điều hành Keith Herman nói.

Sarah Penny, Giám đốc Nội dung của công ty marketing Influencer Intelligence, khẳng định những bài đăng trên hoàn toàn đi lệch mục tiêu xây dựng thương hiệu.

"Chúng tôi luôn theo dõi tình hình đại dịch và hiểu rằng khán giả rất nhạy cảm với những hành vi coi thường dịch bệnh. Tôi biết họ phải làm việc, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời", cô nói.