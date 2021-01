Ngôi sao pop thập niên 70 ra sách thiếu nhi truyền cảm hứng

Nhạc sĩ người Anh Cat Stevens kỷ niệm 50 năm ra đời bài hát “Peace Train” bằng cuốn sách thiếu nhi cùng tên.

50 năm sau khi bài hát Peace Train trở thành bản hit kinh điển, những người hâm mộ nhạc phẩm này của Cat Stevens (Yusuf Islam) có thể chia sẻ thông điệp của bài hát với con cái của họ theo một cách khác.

Ngày 12/1, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh đã chia sẻ với tờ People rằng ông chuẩn bị phát hành một cuốn sách dành cho trẻ em có tên Peace Train. Cuốn sách này để kỷ niệm nhạc phẩm cùng tên trong album Teaser and the Firecat của ông năm 1971.

Cuốn Peace Train sẽ được nhà xuất bản Harper Collins Children Books ra mắt ngày 11/5. Ảnh: Harper Collins Children Books.

Stevens, 72 tuổi, cũng chia sẻ thêm với People về cuốn sách thiếu nhi kèm hình minh họa của Peter H. Reynolds này: "Tôi viết lời bài hát này hơn 50 năm trước và tôi biết ngày nay những câu từ vẫn còn gây tiếng vang như những năm 1970".

Ông nói thêm: "Thật khó tin khi thấy Peter Reynolds đã biến những từ ngữ trở nên sống động như thế nào với phong cách tuyệt vời dành cho một thế hệ mới với những hình ảnh minh họa vui nhộn của ông ấy".

Sự nghiệp của Stevens với tư cách là một ca sĩ nhạc rock bắt đầu cách đây hơn 60 năm và đã thu hút sự hâm mô của đông đảo công chúng với nhiều bài hát mang tính biểu tượng như If You Want to Sing Out, Sing Out hay Wild World. Năm 1977, Stevens cải sang đạo Hồi và một năm sau lấy tên mới là Yusuf Islam.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Stevens cũng đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động nhân đạo. Ảnh: People.

Là một nhà hoạt động nhân đạo lâu năm, Stevens đã thành lập tổ chức cứu trợ quốc tế của riêng mình và được trao Giải thưởng Người của Hòa bình vào năm 2004.

16 năm sau, Stevens khởi động Sáng kiến ​​Con tàu hòa bình (Peace Train) giúp cung cấp thực phẩm trên khắp thế giới.

Peter H. Reynolds, người vẽ hình minh hoạ cho cuốn sách cũng chia sẻ: "Thông điệp mạnh mẽ của Peace Train đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và tôi rất vinh dự khi được cộng tác với Yusuf trong 'bản song ca' này. Tôi cảm thấy như thể chúng tôi là một ban nhạc chia sẻ sân khấu trong một buổi hòa nhạc mà độc giả của chúng tôi sẽ không bao giờ quên".

Nhà xuất bản cũng cùng lan tỏa thông điệp hòa bình của Stevens. Nancy Inteli, Giám đốc xuất bản của Harper Collins Children’s Books, cho biết: “Thông điệp về sự đoàn kết, lòng hảo tâm và sự chấp nhận nhau của Peace Train giờ đây vang vọng hơn bao giờ hết và lời bài hát ý nghĩa giúp tạo nên một cuốn sách minh họa hoàn hảo. Còn cách nào tốt hơn để độc giả trẻ được truyền cảm hứng khi vang vọng trong tâm trí 'Dạo này tôi cười, nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ đến cùng với một người thân yêu?".