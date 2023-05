Ngôi sao phim 'Thor' qua đời ở tuổi 58

Đại diện của nam diễn viên Ray Stevenson xác nhận anh qua đời vào ngày 21/5 nhưng không chia sẻ thông tin cụ thể.

Ngày 22/5, tờ Collider đưa tin Ray Stevenson đột ngột qua đời ở tuổi 58. Anh là ngôi sao từng xuất hiện trong hàng loạt dự án đình đám như Thor, Punisher: War Zone, RRR và Vikings,...

Đại diện của Stevenson xác nhận anh mất tại Italy. Nguyên nhân cái chết của nam diễn viên hiện chưa được tiết lộ. Thông tin này khiến khán giả toàn cầu, đặc biệt là người hâm mộ tài tử cảm thấy sốc. Trên các trang mạng xã hội và diễn đàn bàn luận phim, nhiều người bày tỏ thương tiếc.

Sự ra đi đột ngột của Ray Stevenson khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Ảnh: TVovermind.

Ray Stevenson sinh năm 1964 tại Lisburn, Bắc Ireland. Sau khi theo học trường Sân khấu Bristol Old Vic và nhiều năm làm việc trong đài truyền hình, anh đã có cho mình bộ phim đầu tay mang tên The Theory of Flight (1998). Năm 2004, anh xuất hiện trong King Arthur và sau đó đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể Marvel Punisher: War Zone.

Diễn xuất tự nhiên của Stevenson đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn Hollywood. Anh liên tục được mời tham gia các dự án lớn như The Three Musketeers và Kill the Irishman,... Tuy nhiên, vai diễn đưa tài tử sinh năm 1964 tới gần với khán giả toàn cầu là Volstagg trong loạt phim Marvel về Thần Sấm.

Gần đây, Stevenson đã được tuyển chọn cho dự án sắp tới của Disney mang tên Ahsoka, là phần phụ của chương trình ăn khách The Mandalorian.