Ngôi sao nổi tiếng vì vai diễn hẹn hò nhiều chàng trai

Vai diễn nữ sinh trung học tai tiếng vì hẹn hò nhiều chàng trai đã giúp Sydney Sweeney tỏa sáng trong phim "Euphoria".

Ngày 27/7, trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Sydney Sweeney chia sẻ rằng cô chưa bao giờ có ý định ngừng đóng cảnh 18+ trên màn ảnh. Mục tiêu của Sweeney là giúp các vai diễn trở thành biểu tượng 18+.

"Tôi chẳng gặp vấn đề gì với cảnh đó cả, nhưng tôi ước chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện dễ dàng và cởi mở hơn xung quanh việc các sao nữ đóng cảnh nóng", diễn viên Euphoria bày tỏ.

Sydney Sweeney tỏa sáng trong phim 18+. Ảnh: Euphoria.

Sweeney đang tích cực quảng bá cho phần 2 của Euphoria - series phim tâm lý do HBO sản xuất, đề cập cuộc sống trung học có phần cực đoan của nữ sinh Rue, được biết đến như "con nghiện" ở tuổi 17.

Trong phim, Sweeney thủ vai Cassie Howard, một nữ sinh tai tiếng vì hẹn hò nhiều chàng trai.

Euphoria giúp cô gái 25 tuổi nhận đề cử giải Emmy, nhưng vấp tranh cãi nội dung dài dòng và có những cảnh khiêu dâm quá mức. Về điều này, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi hoàn toàn tin tưởng các nhà làm phim. Tôi hào hứng với nội dung mà giám đốc sáng tạo Sam Levinson đã thổi vào các nhân vật".

Sweeney khẳng định đóng cảnh nóng là một phần công việc, cô tự tin không đánh mất chính mình.

Sydney Sweeney sinh năm 1997 trong gia đình bình thường ở Mỹ. Cô lớn lên ở thị trấn nhỏ gần Spokane. Đam mê đóng phim xuất hiện sau khi cô thấy đoàn phim làm việc gần đó. Sweeney bày tỏ mong muốn làm diễn viên với cha mẹ và được đồng ý.

Mỹ nhân được biết đến với loạt phim Everything Sucks!, The Handmaid's Tale, Sharp Objects, The White Lotus... và cho đến Euphoria, cô đã tỏa sáng. Cô được tờ AP gọi là một trong những ngôi sao đột phá của năm 2022.

Từ thảm đỏ đến đời thường, Sydney Sweeney đều theo đuổi hình ảnh gợi cảm. Ảnh: Daily Mail.

Theo SCMP, Sweeney đã thành lập hãng phim riêng mang tên Fifty-Fifty Films để phục vụ cho công việc diễn xuất. Dự án đầu tiên của công ty là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy They Wish They Were Us của tác giả Jessica Goodman. Bộ phim được đặt tên là The Players Table. Cô đồng thời đóng vai chính cùng nữ ca sĩ Halsey.