'Ngôi sao nhận cát-xê quá cao là lố bịch so với nhân viên đoàn phim'

Cát-xê đóng phim là câu chuyện nhạy cảm đối với diễn viên Hàn. Một khi con số cụ thể được tiết lộ, ngôi sao đó có thể phải hứng chịu búa rìu dư luận nếu thù lao nhận về quá cao.

Khi bàn về một bộ phim, các diễn viên thường tránh né câu chuyện cát-xê. Tuy nhiên, đôi lúc truyền thông Hàn vẫn sẽ có một số bài viết hé lộ thù lao của ngôi sao. Đây gần như ngay lập tức trở thành đề tài mổ xẻ của cư dân mạng. Giữa những ý kiến tỏ ra đồng tình với lương của nghệ sĩ, không thiếu những bình luận tiêu cực cho rằng họ chưa xứng đáng vớt cát-xê được trả.

Sao hạng A bị la ó vì cát-xê quá cao

Cuối tháng 5 vừa qua, có nguồn tin tiết lộ nam diễn viên Kim Soo Hyun được trả tới 200 triệu won cho một tập phim Psycho But It’s Okay. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tài tử hậu xuất ngũ. Phía ê-kíp ngôi sao 32 tuổi lẫn công ty sản xuất chưa lên tiếng xác nhận, song thông tin này đã sớm gây nên một cuộc tranh cãi trên các diễn đàn.

Ngay khi tin tức nói trên được đăng tải trên tờ Osen, một số khán giả đã bày tỏ sự khó chịu trước mức thù lao bị cho là quá cao so với mặt bằng chung của Kim Soo Hyun: “Diễn viên được trả nhiều như thế này, còn lương của các nhân viên thì sao, mọi người đã nghĩ về điều đó chưa?, "Dù diễn viên làm tốt đến cỡ nào thì chừng ấy tiền không phải nên chia bớt cho việc cải thiện chế độ đãi ngộ với nhân viên khác trong đoàn phim sao?”...

Dù thông tin chưa chính thức nhưng nhiều ý kiến cho rằng mức cát-xê 200 triệu won/tập phim của Kim Soo Hyun là quá cao.



Những ý kiến khác cho rằng 200 triệu won là con số quá lố đối với thực lực của tài tử họ Kim: “Tôi từng nghe bao nhiêu chuyện về việc nhân viên phim trường gặp tai nạn dẫn đến tử vong hay làm việc kiệt sức tới chết, vậy thì 200 triệu won mỗi tập thật sự là hơi quá đấy. Kim Soo Hyun cũng chẳng phải diễn viên tầm cỡ gì", "200 triệu! Anh ấy có đáng giá đến thế không?".

Việc ngôi sao nhận cát-xê quá nhiều cũng bị khán giả Hàn cho là lố bịch so với thu nhập của các nhân viên bộ phận khác trong thành phần đoàn phim, khi công sức của những nhân viên này bỏ ra cho bộ phim cũng rất vất vả, thức khuya dậy sớm không kém gì.

Đôi khi, cát-xê của diễn viên cũng được đặt lên bàn cân để so sánh xem ai xứng đáng, ai không. Điển hình cho trường hợp này là Kim Hee Ae và Lee Min Ho. Khi giới chuyên môn tiết lộ minh tinh U60 được trả từ 57.000 đến 65.000 USD /tập phim Thế giới hôn nhân (The World of the Married), khán giả tỏ ra bất bình. Họ cho rằng với thực lực và công sức dành cho tác phẩm, Kim Hee Ae xứng đáng nhận nhiều hơn thế.

Giữa lúc này, Lee Min Ho bỗng bị cư dân mạng réo gọi. Theo thống kê từ Trendrr, nam diễn viên nhận cát xê 62.000 USD cho một tập Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch) - bộ phim mới nhất sau khi xuất ngũ của anh. Tác phẩm này và Thế giới hôn nhân của Kim Hee Ae là đối thủ trên đường đua rating. Bởi vậy, người hâm mộ có cớ so sánh và nhận định màn thể hiện của Lee Min Ho ở Quân vương bất diệt không xuất sắc như đàn chị. Do đó, thù lao 62.000 USD mỗi tập dường như là quá ưu ái cho tài tử 33 tuổi.

Bộ đôi tiền bối - hậu bối Kim Hee Ae và Lee Min Ho bị đặt lên bàn cân so sánh về thù lao.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tiêu cực, cũng có khán giả cho rằng so sánh Kim Hee Ae và Lee Min Ho là khập khiễng. Lee Min Ho là sao trẻ, có tần suất xuất hiện dày đặc trong các sự kiện giải trí, có sức hút ở nhiều mảng, còn đàn chị họ Kim lại chỉ chuyên tâm cho diễn xuất và khá chìm ở các hoạt động khác. Danh tiếng của mỹ nam Quân vương bất diệt không chỉ dừng lại ở phạm vi quê nhà mà còn vươn sang Trung Quốc, được săn đón, mời mọc với mức thù lao cao ngất ngưởng tại đó.

Sao mới nổi hét giá cát-xê trên trời

Ngoài việc diễn viên hạng A bị phản ứng vì cát-xê, loạt sao mới nổi đôi khi cũng chịu cảnh tương tự nếu đánh liều hét thù lao quá cao, không tương xứng với thực lực, độ nổi tiếng và vị trí hiện tại của bản thân trong showbiz.

Hồi cuối tháng 4, tờ Daily Sports đã đăng tải một bài viết “tố” một diễn viên mới nổi mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng về khả năng của mình. Nguồn tin cho hay nghệ sĩ này bắt đầu thu hút sự chú ý từ hai năm trước, trở thành ngôi sao đang lên (rising star) vào năm ngoái và chuẩn bị có suất diễn chính trong một bộ phim truyền hình sắp phát sóng vào nửa cuối 2020.

Từ mức thù lao 7 triệu won cho vai phụ, khi biết bản thân vào vai chính, diễn viên mới nổi nói trên đã hét giá cát-xê lên tới 70 triệu won mỗi tập. Phía nhà sản xuất không thể đáp ứng đúng con số đó, nhưng họ quyết định sẽ trả số tiền xấp xỉ thù lao yêu cầu.

Lee Jae Wook và Jang Dong Yoon bỗng bị réo gọi trong nghi vấn sao mới nổi hét cát-xê.

Bài viết của Daily Sports còn tiết lộ công ty chủ quản của một diễn viên khác vừa gây ấn tượng với vai chính vào năm ngoái cũng đề nghị trả thù lao 80 triệu won cho mỗi tập phim. Người này sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong một tác phẩm truyền hình ra mắt vào cuối 2020 hoặc đầu 2021. Phía công ty sản xuất bộ phim từ chối thỏa mãn yêu cầu vô lý trên. Việc tăng cát-xê nên nằm có chừng mực, thay vì đòi mức giá "cắt cổ" đến lố bịch như vậy.

Khán giả không ngừng chỉ trích dù chưa biết rõ ngôi sao mới nổi đó là ai: “Trường hợp đầu tiên đúng là bóc lột mà…”, “Nếu làm tốt, anh ấy sẽ nhận được mọi thứ. Nhưng nếu thất bại, anh sẽ lại quay lại đóng vai phụ hay siêu phụ lần nữa. Tham lam cũng phải có chừng mực thôi”, “Quá tham lam rồi, chỉ mới là tân binh thôi mà”…

Một số cư dân mạng thậm chí còn cho rằng Lee Jae Wook và Jang Dong Yoon chính là hai diễn viên được nhắc tới trong bài viết. Song, tất cả chỉ là suy đoán. Danh tính cụ thể của loạt sao mới nổi không được công bố.

Trước đó, nam diễn viên Chuyện tình Paris Park Shin Yang từng bị cấm đóng phim trong nhiều năm vì hét giá cát-xê quá cao.