Ngôi sao người Anh kể bị cưỡng hiếp năm 7 tuổi

Nỗi ám ảnh bị lạm dụng tình dục từ bé đã khiến ngôi sao truyền hình Katie Price không tin tưởng vào đàn ông.

Ngày 28/3, trong cuộc phỏng vấn trên Changes with Annie Macmamus, sao truyền hình Katie Price kể về trải nghiệm kinh hoàng năm cô mới 7 tuổi: bị cưỡng hiếp trong công viên.

Cô tâm sự: "Đàn ông luôn là điều sai lầm trong đời tôi. Từ lúc chỉ còn là một cô bé, tôi đã bị đàn ông chiếm đoạt cơ thể này. Vâng, chuyện đó xảy ra trong công viên".

Katie Price kể từng bị đàn ông cưỡng hiếp năm cô mới 7 tuổi. Ảnh: Daily Mail.

Những tổn thương trong quá khứ đã khiến Katie Price tìm đến Sở chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Anh. Trước đó, ngôi sao 42 tuổi từng nhắc về nỗi ám ảnh bị xâm hại tình dục trong cuốn tự truyện Being Jordan: The Real Story of One of the Most Notorious Celebrities in Britain Today, xuất bản năm 2004.

Ngoài vụ bị cưỡng hiếp ở công viên, Katie Price còn kể cô đã bị một nhiếp ảnh gia lạm dụng tình dục.

"Hắn ta đã chụp những bức ảnh khiêu khích mà tôi nghĩ là bình thường vào thời điểm đó, khi tôi chỉ 12 tuổi. Hắn bắt tôi chụp ảnh nhưng phải thè lưỡi, trông rất gợi dục".

Theo lời Katie Price, nhiếp ảnh gia này đã bị cảnh sát bắt và tống vào thù. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện anh ta đã từng đánh thuốc mê, giở trò đồi bại với nhiều cô gái khác.

Từ những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ, Katie Price đã quyết định trở thành người mẫu, và ăn mặc cực kỳ khiêu gợi như một cách để đáp trả.

Cô nói: "Tôi được đào tạo để trở thành y tá nhưng thế giới người mẫu quá hào nhoáng, lại hấp dẫn với nam giới. Họ có thể ngắm nhìn người mẫu nữ nhưng không thể chạm vào họ".

Katie Price khi còn trẻ, thời chưa lạm dụng "dao kéo" như bây giờ. Ảnh: The Irish Sun.

Katie Price sinh năm 1978 tại Anh. Năm 16 tuổi, cô gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu kiêm ca sĩ và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công. Khán giả luôn nhớ tới Price như chân dài bốc lửa bậc nhất ở xứ sương mù.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Katie Price hiện có 5 người con, lớn nhất là Harvey (18 tuổi). Ở tuổi 42, cô không ít lần lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt ngày càng đơ cứng, khó nhận ra.