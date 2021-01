Ngôi sao ngậm thìa kim cương ở showbiz Hàn là ai?

Xuất thân từ gia đình giàu có với truyền thống kinh doanh, Yook Sung Jae được gọi là anh chàng "ngậm thìa kim cương".

Yook Sung Jae - em út nhóm BTOB là ngôi sao xuất thân khá giả, theo SCMP. Gia cảnh của Sung Jae khiến khán giả choáng ngợp sau chương trình thực tế mang tên All year live. Tại đây, điều kiện sống của thành viên BTOB được tiết lộ rõ ràng, nhiều người gọi Sung Jae là anh chàng ngậm thìa kim cương.

Yook Sung Jae sinh ra trong gia đình có truyền thống làm kinh doanh. Cha của anh là doanh nhân thành đạt, giám đốc điều hành công ty chuyên cung cấp chất bán dẫn có doanh thu năm 2019 lên tới 10 tỷ won ( 9 triệu USD ). Ông ngoại của nam ca sĩ là người tiên phong nhập khẩu cá chép đỏ ở Hàn Quốc. Bà của anh điều hành trang trại đánh cá ở Paju. Chú của Sung Jae là chủ sở hữu Space Max - doanh nghiệp nội thất có tiếng tại xứ kim chi.

Tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Hàn Quốc

Yook Sung Jae theo học tại trường nghệ thuật đa năng Hanlim - nơi phát hiện ra tài năng nghệ thuật của anh, định hướng cho anh trở thành diễn viên và ca sĩ như hiện tại. Ngoài Sung Jae, Hanlim là nơi đào tạo nhiều ngôi sao khác như Tzuyu và Chaeyoung của Twice, Hwall và Sunwoo của The Boyz, và Kim Chaewon của Iz *One. Hiện tại, ngôi trường này có mức học phí khoảng 10 triệu won (tương đương 9.000 USD ) mỗi năm.

Sau đó, Sung Jae tiếp tục theo học chuyên ngành Âm nhạc tại Đại học Dongshin. Tuy nhiên, nam ca sĩ không nhận được bằng tốt nghiệp bởi không hoàn thành đủ tất cả tiết học.

Sống trong căn hộ cao cấp

Điểm chung của những thành viên TWICE, BTS, BlackPink và BTOB là đều sinh sống trong những căn hộ cao cấp, đắt đỏ. Trong chương trình Master in the house của đài SBS, BTOB chia sẻ họ đang sinh sống tại căn hộ ở Sungsoo. Ngôi nhà có diện tích khoảng 185 m2, ước tính giá trị lên tới 1,5 triệu USD .

Sẵn sàng cho bạn bè vay 9.000 USD

Trong chương trình Idol room, Sung Jae góp mặt với tư cách nhân vật chính. Tại đây, anh giới thiệu về nhóm bạn thân của mình có tên Pretty GooOhs. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, đây là tình bạn thân thiết mà anh rất tự hào. Sung Jae sẽ không đắn đo suy nghĩ và sẵn sàng cho bạn bè vay 10 triệu won ( 9.000 USD ) mà không ra hạn khi nào phải trả.

