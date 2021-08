Ngôi sao Marvel đóng phim về vụ thảm kịch của 300.000 người

Jake Gyllenhaal xác nhận tham gia bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh của Robert Kirkman.

Ngày 25/8, The Hollywood Reporter đưa tin Jake Gyllenhaal sẽ vào vai chính và đồng sản xuất bộ phim khoa học viễn tưởng Oblivion Song. Tác phẩm chuyển thể từ bộ truyện tranh do Robert Kirkman cùng họa sĩ Lorenzo De Felici sáng tác và được Image Comics phát hành vào năm 2018.

Bộ phim lấy bối cảnh vào tương lai khi 300.000 công dân Philadelphia đột ngột mất tích trong một trận đại hồng thủy ở Oblivion. Chính phủ đã thực hiện mọi nỗ lực để khôi phục lại cuộc sống bình thường cho người dân. Sau nhiều năm cố gắng, họ đã từ bỏ. Tuy nhiên, một người đàn ông tên là Nathan Cole (Jake Gyllenhaal) mạo hiểm mạng sống để tìm kiếm và giải cứu những người sống sót.

Jake Gyllenhaal xác nhận tham gia bộ phim chuyển thể từ truyện tranh Oblivion Song. Ảnh: J99news.

Công ty Nine Stories của Jake Gyllenhaal và Riva Marker sẽ sản xuất bộ phim cùng New Republic Pictures. Oblivion Song là dự án đầu tiên trong hợp đồng giữa Nine Stories và New Republic Pictures. Bên cạnh đó, Robert Kirkman, David Alpert, Bryan Furst và Sean Furst sẽ tham gia sản xuất dưới thương hiệu Skybound Entertainment.

“Chúng tôi rất vui khi được hợp tác cùng New Republic Pictures và Nine Stories. Họ đều cho thấy tài năng thông qua cách kể truyện độc đáo và chúng tôi rất nóng lòng được thấy cách mà Jake Gyllenhaal đưa nhân vật này lên màn ảnh rộng. Thật may mắn khi được làm việc với một đội ngũ có cùng đam mê về bộ truyện tranh này như chúng tôi”, Robert Kirkman chia sẻ.