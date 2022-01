Ngôi sao lưỡng tính lên tiếng về tin hẹn hò Brad Pitt

Alia Shawkat thừa nhận được săn đón vì "nghi vấn tình cảm với người đàn ông da trắng lớn tuổi", hơn là vai trò diễn viên.

Ngày 11/1, chia sẻ trên The New Yorker, Alia Shawkat gọi tin đồn hẹn hò Brad Pitt là "sự mỉa mai, ngu ngốc và thô thiển". Cô cho rằng truyền thông tô vẽ tin đồn mặc dù hiểu rõ sự thật.

"Tôi không vui chút nào. Tôi không phải diễn viên thường xuyên chạm trán với tay săn ảnh. Họ chẳng biết tôi là ai ngoài cái tên 'người tình Brad Pitt'. Brad là người đàn ông tuyệt vời, và tất nhiên ý tưởng hẹn hò anh ấy khiến tôi được bàn tán nhất. Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi muốn họ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình", ngôi sao 33 tuổi nói.

Alia Shawkat khẳng định không hẹn hò tài tử Brad Pitt. Ảnh: KKNews.

Shawkat có một studio ở Highland Park. Cô bị paparazzi đến đây làm phiền mỗi ngày. "Họ theo dõi tôi, chụp những bức ảnh đáng xấu hổ đó. Sau đó họ biến mất", cô nhớ lại.

Tại thời điểm nghi vấn hẹn hò được bàn tán rầm rộ nhất, Shawkat nhìn thấy một tạp chí đã in khuôn mặt cô và Pitt chễm chệ trên trang bìa cùng dòng tiêu đề: "Cô gái mới của Brad!". Khi đó, Shawkat thực sự sốc.

Theo lời Shawkat, tài tử Hollywood không biết chuyện vì anh không bao giờ đọc tin tức từ nguồn lá cải. Cô đã kể cho Pitt nghe với tư cách bạn bè và nhận được lời xin lỗi. "Xin lỗi em. Anh hoàn toàn không nhận thức được việc đó'", Shawkat tường thuật lại lời Pitt nói.

Theo Variety, diễn viên Arrested Development đã bị chụp ảnh cùng Brad Pitt tham dự triển lãm LA On Fire, buổi khai mạc show A Play is a Poem ở Los Angeles 2020, làm dấy lên tin đồn bộ đôi hẹn hò. Shawkat than phiền báo chí chỉ dành sự quan tâm cho cô vì tin đồn hẹn hò hơn là sự nghiệp diễn xuất kéo dài 20 năm. Trong khi đó, Pitt lên tiếng phủ nhận.

Anh khẳng định trên New York Times: "Tôi không chủ động tìm kiếm thông tin về mình trên báo. Họ cứ gán ghép tôi với cô này, cô kia trong suốt ba năm qua. Nhưng tôi khẳng định tất cả không đúng sự thật".