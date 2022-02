Cha Jun Hwan hiện là một trong những vận động viên được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Khán giả nhận xét anh có ngoại hình tương đồng nữ diễn viên Han So Hee.

Cha Jun Hwan hiện là một trong những vận động viên trượt băng nghệ thuật được chú ý nhất tại Olympic Bắc Kinh.

Ngày 8/2, anh đạt vị trí thứ 4 trong phần thi đơn nam với 99,51 điểm. Sau đó, trong ngày 10/2, qua hai phần thi là bài thi ngắn và trượt băng nghệ thuật, Cha Jun Hwan giành tổng cộng 282,38 điểm và xếp thứ 5 chung cuộc, chỉ đứng sau Yuzuru Hanyu, Shoma Uno, Kagiyama Yuma và Nathan Chen. Anh là một trong những vận động viên Hàn Quốc đầu tiên vào top 5 môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội.

Đây là màn trình diễn đạt kết quả cao nhất ở Olympic của vận động viên trượt băng nghệ thuật nam người Hàn Quốc. Trước đó, Jun Hwan ghi dấu ấn khi anh đứng thứ 15 tại Olympic Pyeongchang năm 2018. Tại Hàn Quốc, thành tích của anh chỉ xếp sau Kim Yuna, nữ vận động viên (VĐV) từng đoạt chức vô địch phần thi đơn nữ năm 2010 và giành huy chương bạc năm 2014.

Cha Jun Hwan hiện là một trong những VĐV trượt băng nghệ thuật được chú ý nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Ngoại hình tương đồng diễn viên Han So Hee

Nhờ tài năng ấn tượng và ngoại hình nổi bật, Cha Jun Hwan nhanh chóng thu hút lượng lớn người hâm mộ. Khi trở về Hàn Quốc, nam VĐV 20 tuổi được đông đảo khán giả chào đón tại sân bay.

Cha Jun Hwan vốn nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung, thu hút. Khán giả thường xuyên hiểu nhầm anh là ca sĩ thần tượng.

Khi tham gia chương trình Video Star của đài MBC, ban đầu, một trong số người dẫn chương trình cho rằng Jun Hwan là thần tượng Kpop. Điều tương tự cũng xảy ra lúc nam VĐV xuất hiện tại chương trình Cool Kids của đài JTBC. Sau khi gặp Jun Hwan, một trong số MC thốt lên: "Tôi đã tưởng cậu ấy là thần tượng". Jun Hwan thường được người hâm mộ ưu ái gọi là "ngôi sao Kpop bị trượt băng nghệ thuật lấy mất".

Gần đây, một bức ảnh của Cha Jun Hwan trở thành tâm điểm chú ý và được lan truyền trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến tại Hàn Quốc. Nam VĐV nhận nhiều lời khen ngợi nhờ đôi mắt to và đường nét gương mặt thanh tú, tươi sáng. Đặc biệt, khán giả cho rằng ngoại hình Jun Hwan có không ít điểm tương đồng với hai diễn viên đang là xu hướng ở Hàn Quốc - Han So Hee và Song Kang.

Kể từ đó, Cha Jun Hwan trở thành một trong những VĐV hiện được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Các bức hình, video ghi lại quá trình thi đấu của nam VĐV đều thu hút lượng tương tác cao, với hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận.

"Vẻ ngoài tươi sáng của Cha Jun Hwan khiến tôi có cảm giác như mình đang theo dõi bộ phim truyền hình về chủ đề thanh xuân mỗi lần nhìn thấy anh ấy", một khán giả để lại bình luận.

Công chúng Hàn Quốc nhận xét rằng Jun Hwan "được yêu thích hệt như thần tượng Kpop". SCMP cho biết khi trở lại Hàn Quốc, nam VĐV được đông đảo người hâm mộ chào đón, trong đó bao gồm nhiều "fansite" - khái niệm chỉ người hâm mộ thường xuyên chụp ảnh thần tượng Kpop một cách chuyên nghiệp trong các lịch trình hoạt động và đăng tải ảnh lên mạng xã hội.

Khán giả Hàn Quốc nhận xét ngoại hình của Cha Jun Hwan có nhiều điểm tương đồng Song Kang và Han So Hee. Ảnh: Vogue.

Tài năng âm nhạc

Trước khi trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật, Cha Jun Hwan có thời gian hoạt động tại giới giải trí. Tham gia đóng phim từ năm 6 tuổi, anh bắt đầu sự nghiệp của mình dưới tư cách diễn viên nhí. Tác phẩm tiêu biểu có sự góp mặt của nam VĐV trẻ gồm The Return Of Iljimae, The Accidental Couple, Romance Papa.

Tuy nhiên, sau khi học trượt băng, môn thể thao này sớm trở thành niềm đam mê của Jun Hwan. Từ đó, anh quyết định trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cha Jun Hwan còn có mối quan hệ đặc biệt với nam ca sĩ Sung Hoon của nhóm nhạc Enhypen. Trước khi trở thành thần tượng, Sung Hoon có thời gian hoạt động dưới tư cách vận động viện trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp.

Người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi biết Sung Hoon đã luyện tập chung cùng Jun Hwan lúc còn nhỏ. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, Sung Hoon dành nhiều lời khen ngợi cho Jun Hwan và gọi anh là "VĐV trượt băng nghệ thuật nam người Hàn Quốc giỏi nhất mà tôi biết".

Cha Jun Hwan hoạt động dưới tư cách diễn viên nhí trước khi trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật. Ảnh: Vogue, Dispatch.

Ngoài ra, Jun Hwan có niềm yêu thích đặc biệt dành cho âm nhạc. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Korea, VĐV tiết lộ rằng anh thích cảm nhận âm nhạc và thể hiện chúng thông qua cách anh trượt băng. Trước đây Jun Hwan chủ yếu chỉ nghe nhạc cổ điển, tuy nhiên, kể từ Olympic Pyeongchang 2018, anh liên tục tìm cách khám phá các thể loại âm nhạc và vũ đạo mới.

Năm 2020, Jun Hwan xuất hiện trên cuộc thi âm nhạc King Of Masked Singer. Tại đây, bên cạnh kỹ năng ca hát, anh còn thể hiện được khả năng vũ đạo của mình.