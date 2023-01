Ngôi sao 'Kẻ hủy diệt' qua đời

Earl Boen - diễn viên đóng vai nhà tâm lý học Peter Silberman của loạt phim "Kẻ hủy diệt" - được xác nhận qua đời ở tuổi 81.

TMZ đưa tin diễn viên gạo cội Earl Boen trút hơi thở cuối cùng tại Hawaii vào ngày 5/1. Ông hưởng thọ 81 tuổi. Gia đình Boen xác nhận tin buồn nhưng không tiết lộ nguyên nhân ông qua đời.

Đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời động viên gia đình Boen trước tin dữ.

Theo New York Post, Earl Boen bắt đầu tham gia diễn xuất vào thập niên 1950. Ông đóng các vai trên sân khấu công ty văn nghệ từ năm 1965 đến 1976, trước khi chuyển đến Hollywood phát triển sự nghiệp. Ở mảng truyền hình, Boen được biết đến với vai mục sư của gia đình Harper, linh mục Lloyd Meechum, trong bộ phim sitcom Mama's Family.

Linda Hamilton và Earl Boen trong Kẻ hủy diệt 2 (1991). Ảnh: New York Post.

Khán giả điện ảnh đặc biệt ấn tượng diễn xuất của Boen trong loạt phim Terminator (Kẻ hủy diệt). Ông đóng vai Tiến sĩ Peter Silberman, nhà tâm lý học đầy hoài nghi, người ban đầu không tin lời cảnh báo của Sarah Connor (Linda Hamilton) và Kyle Reese (Michael Biehn) về sát thủ người máy du hành thời gian.

Cùng với nam chính Arnold Schwarzenegger, Boen là diễn viên hiếm hoi xuất hiện trong cả 3 phần phim đầu tiên của thương hiệu hành động. Năm 2019, ông thể hiện lại nhân vật này trong phần phim Terminator: Dark Fate.

Những tác phẩm đáng chú ý khác của Boen gồm có Battle Beyond the Stars, The Man With Two Brains, Alien Nation, Naked Gun 33⅓: The Final Insult và Nutty Professor II: The Klumps.

Trước lúc qua đời, nam diễn viên kỳ cựu được chăm sóc bởi vợ Cathy, con gái riêng Ruby và hai cháu Kimmy Abaricia, Kimo Harbin. Theo nguồn tin, người vợ đầu tiên của ông, Carole Kean, cũng là một diễn viên, đã qua đời năm 2001 ở tuổi 58 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư buồng trứng.